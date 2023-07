Shank Racing ed Acura tornano a festeggiare al termine della tappa del CTMP dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship dopo una prova semplicemente perfetta da parte di Colin Braun/Tom Blomqvist. Ricky Taylor/Filipe Albuquerque (Konica Minolta Acura ARX-06 #10) e Connor De Philippi/Nick Yelloly (BMW #25) completano il podio al termine di una corsa che ha regalato soddisfazioni anche a Corvette Racing #3 ed a Paul Miller Racing #1 (BMW), rispettivamente a segno in GTD PRO e GTD.

CTMP, Acura torna a festeggiare

Seconda affermazione del 2023, la prima fu a Daytona a gennaio, per Shank Racing. Braun/Blomqvist, scattati dalla prima posizione in griglia, hanno amministrato gran parte dell’evento respingendo ogni ipotetico assalto da parte dell’agguerrita concorrenza composta da Cadillac Racing e soprattutto BMW.

Tre caution hanno caratterizzato la manifestazione, la prima è scattata intorno alla metà gara dopo un impatto contro le barriere del terzo settore da parte dell’Aston Martin #23 di Heart of Racing dopo un contatto con la Mercedes #79 di WeatherTech Racing.

Successivamente sono arrivate altre due neutralizzazioni ed una bandiera gialla conclusiva dopo un incidente nell’ultimo segmento di pista della Cadillac #01 di Renger van der Zande/Sébastien Bourdais. L’auto americana è finita completamente contro il muro dopo una toccata in rettilineo con la BMW #24.

Nelle altre classi: Chevy torna a vincere in GTD PRO, Paul Miller Racing a segno in GTD

Antonio Garcia e Jordan Taylor trionfano in Canada e si rilanciano in campionato. Lo spagnolo e l’americano di Corvette Racing primeggiano al CTMP, il successo per la storica auto #3 mancava dalla 12h di Sebring del 2022.

I due concludono davanti alla Porsche #9 di Klaus Bachler/Patrick Pilet (Pfaff Motorsports) ed alla Mercedes #79 di Daniel Juncadella/Jules Gounon, mentre è da rimarcare l’uscita di scena per problemi della Lexus #14 del Vasser Sullivan Racing, squadra in vetta al campionato prima di Mosport.

Bryan Sellers e Madison Snow (Paul Miller Racing #1) svettano, invece, in GTD dopo una prova semplicemente perfetta. La BMW che vinse anche nel 2022 torna ad imporsi precedendo McLaren #70 di Inception Racing di Brendan Iribe /Frederik Schandorff e la coppia composta da Mike Skeen/Kenton Koch (Team Korthoff Motorsports #32 /Mercedes).

Menzione d’onore anche per vettura #74 del team Rilay affidata a Gar Robinson/Felipe Fraga. La Ligier #74 domina la classe LMP3 e si conferma al vertice della categoria con tre affermazioni consecutive tra Sebring, Glen e CTMP.

Tra due settimane tutti a Lime Rock per la prima gara ‘GT Only’ del 2023

Luca Pellegrini