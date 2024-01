Cadillac e Porsche si dividono la testa della corsa a metà della Rolex 24 at Daytona, opening round dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La Cadillac #31 di Pipo Derani/Jack Aitken/Tom Blomqvist detta provvisoriamente il passo nella classe regina, mentre Risi Competizione Ferrari #62 e Inception Racing McLaren #70 si spartiscono il bottino in GTD PRO e GTD.

Porsche #7 all’assalto

Le prime ore della notte hanno visto un deciso assalto di Porsche Penske Motorsports #7. Matt Campbell si è portato davanti ai rivali con una certa facilità, l’arrivo della notte ha visto l’australiano scavalcare senza particolari problemi Tom Blomqvist (Whelen Engineering Cadillac Racing #31) e Maxime Martin (BMW M Team RLL #25).



La vettura di Stoccarda è rimasta anche successivamente in cima alla graduatoria, l’ex vincitore della 12h di Bathurst ha continuato a controllare la scena anche dopo il ‘traguardo’ delle sei ore. BMW si è attestata in quarta piazza alle spalle di Cadillac Racing #01, nuovamente in scena all’assalto con Renger van der Zande.

Acura #10 saluta la compagnia

L’assenza di bandiere gialle ha confermato l’ottimo ritmo di Cadillac, ma anche il competitivo passo di Porsche Motorsport. Non lontane, in ogni caso, BMW ed Acura, ancora pienamente in corsa per il successo viste le tante ore ancora da disputare.

Il passare delle ore ha visto i primi colpi di scena anche in GTP. Cadillac Racing #01 ha infatti perso terreno dopo una foratura ed un lungo in curva 5, mentre l’Acura #10 di Wayne Taylor Racing with Andretti ha lasciato ai rivali diversi giri dopo aver avuto dei problemi tecnici.

Porsche e Cadillac continuano a lottare, anche Acura #40 out

La lotta continua ora tra Cadillac e Porsche dopo una breve Safety Car entrata pochi minuti fa. Pipo Derani/Jack Aitken/Tom Blomqvist (Whelen Engineering Cadillac Racing #31)si collocano provvisoriamente al comando delle operazioni, Nick Tandy/Mathieu Jaminet/Kevin Estre/Laurens Vanthoor (Porsche Penske Motorsport #6) e Connor De Philippi/Nick Yelloly/Maxime Martin/René Rast (BMW M Team RLL #25) inseguono nell’ordine con dodici ore ancora da disputare.

Segue la seconda BMW ufficiale e la seconda Porsche titolare, le due LMDh tedesche precedono Cadillac Racing #01. Niente da fare, invece, per Acura che negli ultimi minuti ha perso anche l’ARX-06 #40, ferma nel cuore del tracciato dopo curva 6 per un problema tecnico.

Rolex 24 LMP2: Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports minaccia i rivali

Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports attacca la concorrenza dopo metà gara della Rolex 24 in LMP2. Jakub Śmiechowski/Tom Dillmann/Pietro Fittipaldi /Nick Boulle #52 dettano il passo in quel di Daytona dopo le prime ore di buio, il quartetto ha provvisoriamente un piccolo margine su Dwight Merriman/Ryan Dalziel/Christian Rasmusen/Connor Zilisch (Era Motorsport #18) e George Kurtz/Colin Braun/Malthe Jakobsen/Toby Sowery (CrowdStrike Racing by APR #04)



United Autosports USA #2 e Riley #74 restano in agguato in una classe che ha visto più che mai in difficoltà la Ligier #33 di Sean Creech Motorsport. Ben tre caution sono state chiamate in causa da parte della compagine americana, al debutto in LMP2 dopo anni in LMP3.

GTD PRO: Ferrari detta il ritmo

Ferrari è al comando dopo dodici ore della Rolex 24 in GTD PRO. Daniel Serra/Alessandro Pier Guidi/Davide Rigon/James Calado dettano il passo nel ‘World Center of Racing’, provvisoriamente davanti a Antonio Garcia/Alexander Sims/Daniel Juncadella (Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports #3) ed a Mirko Bortotti/Franck Perera/Andrea Caldarelli/Jordan Pepper (Iron Lynx Lamborghini #19)

BMW prende in mano la gara, gli altri non ci stanno

BMW Motorsport ha provato a fare selezione con le prime ore della notte grazie a Paul Miller Racing #1. Il team che ha dominato l’ultima edizione dell’IMSA WTSC in GTD ha imposto un ritmo notevole nel ‘World Center of Racing’ davanti alle due Corvette ufficiali. La lotta è entrata nel vivo dopo la sesta ora d’azione, una nuova SC ha infatti ricompattato lo schieramento permettendo il ritorno tra i grandi di Iron Lynx Lamborghini #19 e Risi Competizione Ferrari #62.

I marchi italiani si sono inseriti davanti ed hanno continuato a lottare tra i grandi con il prosieguo della notte. Positivo passo nella notte anche per AO Racing Porsche #77 e le Ford ufficiali, in rimonta dopo una prima metà d’evento abbastanza deludente.

Due caution, entrate in successione negli ultimi minuti, hanno permesso alla Ferrari #62 di tornare ufficialmente in vetta alla Rolex 24. Risi Competizione #62 precede Corvette Racing #3 e Iron Lynx Lamborghini #19. Restano in agguato, in ogni caso, gli altri con AO Racing Porsche #77 in quarta piazza con un minimo scarto su Paul Miller Racing BMW #1 e la seconda Chevy ufficiale.

GTD: McLaren davanti, ma Cetilar Racing Ferrari è presente

McLaren è al comando della Rolex 24 in GTD dopo due neutralizzazioni e tanta strategia. Inception Racing #70 guida provvisoriamente l’attività con Brendan Iribe/Frederik Schandorff/Ollie Millroy/Tom Gamble, meritatamente davanti a Mike Skeen/Mikael Grenier/Kenton Koch/Maximilian Götz (Korthoff Preston Motorsports Mercedes #32).



Cetilar Racing Ferrari minaccia i rivali

L’arrivo della notte in Florida ha sorriso a Cetilar Racing Ferrari. La riconoscibile 296 #42 ha fatto la differenza ed ha iniziato a minacciare la concorrenza a più riprese, il team italiano che in passato ha saputo vincere la 12h di Sebring ha sfidato per il primato la BMW #96 di Turner Motorsport e la Mercedes #32 di Korthoff/Preston Motorsports.

La riconoscibile ‘Rossa’ #47 di Giorgio Sernagiotto/Roberto Lacorte/Eddie Cheever III/Antonio Fuoco si è mostrata davanti a tutti a più riprese, la vettura tricolore è ancora pienamente in lotta con i migliori in una classe ancora tutta da definire.

McLaren e Mercedes sfidano la Rossa, occhio a Lexus

Mercedes e Ferrari sembrano leggermente superiori al momento, McLaren e Lexus restano in agguato con Inception Racing #70 e VasserSullivan Lexus #12. Dei problemi, invece, hanno allontanato Gradient Racing Acura #66, equipaggio oltremodo competitivo durante il Roar di settimana scorsa e le prime ore di buio.

La classifica provvisoria a 12h dalla fine vede la McLaren #70 davanti a tutti, Inception Racing ha un minimo scarto su Korthoff/Preston Motorsports Mercedes #32 e Cetilar Racing Ferrari #42. Presente nella mischia anche Winward Racing Mercedes #57 e VasserSullivan Lexus #12, rispettivamente in pista con Russell Ward/Daniel Morad/Philli Ellis/Indy Dontje e Frankie Montecalvo/Parker Thompson/Aaron Telitz/Ritomo Miyata.

Luca Pellegrini

Foto. Courtesy of IMSA