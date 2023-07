Aston Martin ed Heart of Racing vincono in GTD PRO ed in GTD a Lime Rock Park nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Ross Gunn/Alex Riberas #23 precedono Ben Barnicoat/Jack Hawksworth (Vasser Sullivan #14/Lexus) e Klaus Bachler/Patrick Pilet (Pfaff Motorsports #9/Porsche) nella classifica generale, mentre Marco Sorensen/Roman De Angelis #27 trionfano in GTD.

Congratulations to the GTD PRO winner of the FCP Euro Northeast Grand Prix presented by Liqui Moly at @limerockpark!#IMSA | #NortheastGP | @astonmartin pic.twitter.com/D0gU0eVd8b — #IMSA (@IMSA) July 22, 2023

IMSA, Lime Rock: Aston contro tutti

Aston Martin ha provato sin da subito a controllare una gara che è subito diventata molto strategica. Ross Gunn (Heart of Racing #23) ha mantenuto il controllo delle operazioni, il britannico e tutti i rivali della classe GTD PRO ad eccezione di Patrick Pilet (Pfaff Motorsports #9/Porsche) si sono fermati presto in pit lane per la prima sosta ai box.

Una caution, scattata per un problema in GTD tra l’Aston #94 di Andretti Autosport e la Porsche #91 di Kellymoss with Riley, ha cambiato le carte in tavola, Heart of Racing #23 ha ripreso le redini della competizione evitando di fermarsi in pit road come il resto dei protagonisti.

La bagarre è entrata nel vivo a sessanta minuti dalla conclusione dopo una seconda caution per rimuovere la McLaren #70 di Inception Racing. Alex Riberas #23 ha condotto la ripartenza davanti a Ben Barnicoat (Vasser Sullivan #14/Lexus), Klaus Bachler (Pfaff Motorsports #9/Porsche) e Jordan Taylor (Corvette Racing #3).

Il finale è stato particolarmente interessante con tutte e quattro le auto citate che si sono sfidate per la vittoria. Riberas non ha lasciato scampo ai rivali, lo spagnolo ha festeggiato con Gunn la prima affermazione del 2023 precedendo la Lexus #14 di Ben Barnicoat/Jack Hawksworth e la Porsche #9 di Klaus Bachler/Patrick Pilet.

GTD, bis per Sorensen/De Angelis

Seconda gioia del campionato per Marco Sorensen/Roman De Angelis in GTD. La coppia di Heart of Racing, a segno a gennaio nella nota Rolex 24 at Daytona, tornano al trionfo abbattendo nei giri finali ogni ipotetico assalto da parte di Julien Andlauer/Alec Udell (KellyMoss with Riley #92/Porsche) e Trent Hindman/Alan Brynjolfsson (Wright Motorsports #77/Porsche).

Congratulations to the GTD winner of the FCP Euro Northeast Grand Prix presented by Liqui Moly at @limerockpark!#IMSA | #NortheastGP | @astonmartin pic.twitter.com/VIO5yw2o5j — #IMSA (@IMSA) July 22, 2023

Heart of Racing recupera e vince

Mike Skeen (Team Korthoff Motorsports #32/Mercedes) e Frederik Schandorff (Inception Racing #70/McLaren) sono stati i protagonisti delle prime battute della prova di Lime Rock per quanto riguarda la classe GTD.

Tutto è cambiato in seguito alla prima bandiera gialla che ha permesso all’Aston Martin #27 di Roman De Angelis di prendere le redini della corsa. Il campione in carica di Heart of Racing ha tentato di fare la differenza, mentre la BMW #1 di Paul Miller Racing veniva sanzionata dai commissari sportivi in seguito ad un contatto in pit road con la già citata AMG GT3 #32 del Team Korthoff Motorsports.

Un contatto contro le barriere ad un ora dalla fine toglierà dalla prova la McLaren #70 di Inception Racing, Marco Sorensen #27 gestirà la ripartenza davanti a Julien Andlauer (KellyMoss with Riley #92/Porsche) ed a Trent Hindman (Wright Motorsports #77/Porsche).

Le due auto tedesche non riusciranno a scalfire la leadership dell’ex vincitore della 24h Le Mans, perfetto a non lasciare spazio ai rivali. Notevole prestazione per il binomio del team di Ian James, abile a sfruttare al meglio una prestazione mediocre della temibile BMW #1 del Paul Miller Racing.

Tra due settimane si tornerà in scena da Road America con tutte le auto presenti in pista (GTP, LMP2, LMP3, GTD PRO e GTD). Sarà l’ottava delle undici tappe della stagione dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, un campionato ancora tutto da scrivere.

Luca Pellegrini