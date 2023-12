Stare al passo con i ritmi forsennati imposti da un numero sempre crescente di eventi (in pista e fuori), e con l’obiettivo di dare una panoramica il più possibile completa sul variegato mondo del motorsport, è stata un’impresa tutt’altro che facile. Ma il fuoco della passione, anche per chi ha il compito di raccontare questa realtà, si rivela più forte di qualsiasi ostacolo. E così è stato anche per LiveGP.it, capace di chiudere un’altra annata di grande crescita e con numeri nuovamente da record.

Raccontare il motorsport in maniera approfondita, puntuale e soprattutto mai banale. Il tutto mantenendo fede alla propria obiettività e indipendenza, che da sempre rappresenta uno dei capisaldi di LiveGP.it. L’undicesima stagione della nostra testata giornalistica, lanciata ufficialmente il 1° Febbraio 2023, si è rivelata ancora una volta ricca di soddisfazioni e capace di coinvolgere un pubblico sempre più ampio, grazie sia al lavoro svolto in pista dai nostri inviati che nel dietro le quinte. Il nostro staff, che anche quest’anno ha potuto avvalersi della collaborazione di ben venticinque redattori, ha infatti portato in alto i colori di LiveGP.it in alcuni dei più prestigiosi appuntamenti del motorsport tricolore ed europeo sia a due che a quattro ruote, raccontando direttamente dai circuiti momenti destinati a rimanere impressi negli highlights dell’annata da poco conclusa.

DA LE MANS A VALENCIA: UNA COSTANTE PRESENZA IN PISTA

Le Mans: noi c’eravamo. L’attesissima edizione del centenario, caratterizzata dal successo della Ferrari, ha visto infatti la presenza in pista del nostro Luca Pellegrini, in grado di raccontare l’intera settimana di avvicinamento alla “classica” francese proprio dal circuito della Sarthe. Ma quello della mitica 24 Ore non è stato l’unico appuntamento del Mondiale Endurance che ha visto i nostri portacolori in pista, senza inoltre contare le presenze “fisse” alle tappe del GT World Challenge Europe e della European Le Mans Series.

Sempre in tema di automobilismo, da sottolineare per la Formula E il contributo di Mattia Fundarò in occasione delle tappe di Montecarlo, Roma e nei test post-stagionali di Valencia, così come quello di Anna Botton nel weekend di Monza di F2 e F3, senza dimenticare ovviamente i puntuali resoconti a cura di Nicola Saglia nell’ambito dei nostrani ACI Racing Weekend. Menzione a parte va dedicata alla rinnovata partnership con FX Racing Weekend, che ha consentito anche nel 2023 a LiveGP.it di raccontare con il proprio staff tutti gli appuntamenti della serie tricolore grazie al proprio ruolo di media partner ufficiale del campionato, al pari delle fruttuose collaborazioni portate avanti con PNK Motorsport, Zinox F2000 Formula Trophy e Time Attack Italia.

OLTRE CINQUANTA EVENTI COME MEDIA ACCREDITATI

Passando al settore motociclistico, l’appuntamento “clou” dell’anno ha visto la presenza in pista della nostra Giorgia Guarnieri, in grado di raccontare direttamente da Valencia l’ultimo atto stagionale della MotoGP. Una presenza costante, quella di LiveGP.it alle tappe europee del Motomondiale, accompagnata anche dai preziosi contributi forniti nel Mondiale Superbike da Victoria Ortega e Alex Dibisceglia. Altrettanto valida è stata la copertura garantita al Campionato Italiano Velocità, grazie alla presenza sul posto di Mathias Cantarini prima e di Valentino Aggio poi. Non è mancata inoltre la nostra presenza anche ad altri eventi di primo piano, tra i quali l’immancabile appuntamento di fine stagione con EICMA. Il tutto per un totale di oltre cinquanta appuntamenti in qualità di testata accreditata nell’arco dell’anno su ben quindici circuiti diversi.

PIU’ DI SEI ARTICOLI AL GIORNO SU QUARANTA CATEGORIE

Passando alla produzione di articoli, il 2023 ha riservato un nuovo record per LiveGP.it: sono infatti stati ben 2296 le news pubblicate nello spazio di 365 giorni, ovvero una media di 6,29 al giorno. Il tutto coprendo un totale di oltre quaranta categorie, tra motociclismo ed automobilismo: un dato che pone la nostra testata ai vertici in Italia da questo punto di vista. Dalle realtà “mainstream” quali Formula 1 e MotoGP, sino alle cosiddette categorie minori, una delle priorità di LiveGP.it è stata da sempre quella di dare spazio a tutte le realtà che comprendono il variegato mondo del motori, anche nell’intento di favorire la conoscenza di campionati che godono di un minore livello di visibilità e fornire il proprio contributo per generare una “cultura del motorsport” di cui, specialmente nel nostro Paese, si avverte un disperato bisogno.

SOCIAL IN CRESCITA E NOVITA’ TELEVISIVA

Notevoli anche i dati provenienti dai Social: da questo punto di vista, a spiccare è sicuramente il nostro canale YouTube, capace di arrivare alla soglia di 8mila iscritti e sfiorando quota 700mila visualizzazioni nel solo anno solare 2023. Merito di un affiatato team capace di garantire i commenti live di tutti gli appuntamenti dei Mondiali di Formula 1 e MotoGP, oltre a proporre novità assoluta come la diretta dei campionati Formula Regional Middle East e F4 UAE. Positivi anche i riscontri provenienti da Facebook (con un +28,6% di visite rispetto all’anno precedente) e Instagram, dove oltre a superare i 5mila follower le interazioni sono aumentate del 177%.

Infine, l’aspetto televisivo: la nuova partnership con l’emittente nazionale CampioneSport ha consentito ai contenuti prodotti da LiveGP.it di usufruire di una visibilità pressoché unica nel contesto dei siti web di settore, grazie alla trasmissione in prima serata dei talk-show di approfondimento (quali Circus!, Motorbike Circus e La Nostra F1) e delle telecronache realizzate a cura del nostro staff di svariati campionati tricolori. La trasmissione ‘LiveGP Motorhome’ ha visto la presenza di numerosi protagonisti del palcoscenico nazionale, rappresentando una nuova voce in grado di raccontare storie interessanti grazie alla messa in onda sui canali 72 e 138 del Digitale Terrestre.

VERSO UN 2024 DA PROTAGONISTI

Per il 2024 l’obiettivo è innanzitutto quello di continuare a rappresentare una fonte autorevole e affidabile nel settore dell’informazione legata al motorsport, garantendo puntualità e professionalità: elementi che da sempre contraddistinguono un progetto, quello di LiveGP.it, desideroso di scrivere e raccontare nuove pagine come sempre in prima fila, ma soprattutto di continuare a rappresentare una voce libera e priva di condizionamenti.

Marco Privitera