BMW e Valentino Rossi disputeranno insieme la Gulf 12h, ultimo appuntamento dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. L’italiano guiderà una M4 GT3 schierata dal Team WRT in compagnia di Nick Yelloly e Dries Vanthoor.

Rossi in scena per l’ultima volta nel 2023

Nuovo impegno, dopo il test rookie del FIA World Endurance Championship a bordo di una LMP2, per l’ex stella della MotoGP. Il ‘Dottore’ ed i compagni citati saranno presenti nel medesimo box di Charles Weerts, Phillip Eng e Sheldon van der Linde, attesi in scena a bordo della BMW #32.

Il marchio bavarese si contende il titolo assoluto nel campionato globale di SRO dopo aver primeggiato in tre delle quattro gare disputato sino ad oggi. Mercedes ha vinto in Australia a Bathurst, mentre BMW ha saputo trionfare tra la 9h di Kyalami, la 8h di Indianapolis e soprattutto la 24h di Spa-Francorchamps.

Il campionato resta più che mai aperto nella classifica costruttori ed in quella piloti. Nella prima BMW vanta 133 punti contro i 124 di Mercedes, mentre nella seconda in vetta troviamo l’andorrano Jules Gounon (Mercedes) contro i 68 (BMW) di Eng ed i 62 di van der Linde/Vanthoor (BMW).

Rossi torna in pista nella Gulf 12h dopo aver ottenuto il terzo posto assoluto con una Ferrari 488 GT3 gestita dal Team Kessel Racing. Per Valentino sarà la terza apparizione stagionale nell’Intercontinental GT Challenge dopo il debutto sul Mt. Panorama e la seconda apparizione in occasione della CrowdStrike 24 Spa.

Il pilota BMW ha dichiarato in una nota ufficiale: “Sono molto felice di tornare sul circuito di Yas Marina. Ho fatto questa gara una volta in passato con una Ferrari ed è stata una corsa fantastica con un terzo posto nella classifica generale. Quest’anno il livello della gara sarà molto più alto con molte auto veloci e piloti ufficiali in griglia. Vedremo come ci comporteremo e non vedo l’ora di correre con la BMW M4 GT3 sul circuito di Yas Marina. Sarà molto divertente”.

Luca Pellegrini