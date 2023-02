Appuntamento da non perdere questo fine settimana con la 9h di Kyalami, secondo atto dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli (IGTC). I protagonisti del panorama delle GT3 tornano in South Africa a meno di un mese dalla nota 12h di Bathurst, evento che ha visto primeggiare Mercedes.

9h Kyalami: AMG tenta di confermarsi

AMG tenta di confermarsi dopo aver primeggiato in Australia con SunEnergy 1 Racing e Jules Gounon/Luca Stolz/Kenny Habul. Il primo ed il terzo saranno nuovamente della partita in compagnia di Yannick Mettler, mentre Stolz è stato ‘spostato’ in PRO-Am con Reece Barre e Miguel Ramos.

Mercedes, presente sul gradino più alto del podio nell’impianto sudafricano nel 2021, punterà anche su Raffaele Marciello/Maro Engel/Mikael Grenier, terzi classificati sul Mt. Panorama che nuovamente parteciperanno con Mercedes AMG Team GruppeM Racing #999.

View this post on Instagram A post shared by Mercedes-AMG Motorsport (@mercedesamgmotorsport)

BMW alla seconda gara con WRT

BMW è ancora presente con WRT dopo l’esperienza in Oceania. Vincent Vosse ed il brand bavarese hanno tutte le carte in regola per ben figurare, due auto verranno schierate in Africa come accaduto nell’opening round dell’IGTC.

Non ci sarà come noto Valentino Rossi che tornerà a bordo dell’auto #46 in occasione delle dieci tappe del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Philipp Eng sostituirà il ‘Dottore’ in compagnia di Augusto Farfus e Maxime Martin, mentre sulla seconda auto ritroveremo Charles Weerts/Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde #32.

View this post on Instagram A post shared by Kyalami 9 Hour Race (@kyalami9hour)

Audi a caccia della prima gioia a Kyalami

Audi Sport si ripresenterà al via in quel di Kyalami con un equipaggio PRO. Tresor Car Collection rappresenterà nuovamente in modo ufficiale il brand teutonico che presenterà al via il tedesco Patric Niederhauser e l’elvetico Ricardo Feller oltre al confermatissimo Mattia Drudi.

Il tridente, oltre ad inseguire il primo acuto in South Africa, tenta di dimenticare la debacle di Bathurst. Ricordiamo infatti il ritiro avvenuto nelle prime ore della 12h australiana, una situazione spiacevole dovuta ad un contatto contro le barriere di curva 2.

Appuntamento venerdì con le qualifiche, mentre la gara si svolgerà sabato a partire dalle 12.00 (orario italiano). Come sempre la diretta sarà proposta su YouTube attraverso la piattaforma GTWorld.

Luca Pellegrini