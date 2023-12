Mercedes vince la 12h del Golfo e conquista il titolo costruttori nell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli 2023. La casa tedesca si impone ad Abu Dhabi con Maro Engel / Mikaël Grenier/ Luca Stolz, mentre l’andorrano Jules Gounon firma il titolo piloti abbattendo la concorrenza di BMW.

Nick Yelloly/Dries Vanthoor/Valentino Rossi (Team WRT BMW #46) e Maximilian Götz/Jules Gounon/Fabian Schiller (Mercedes AMG Team 2 Seas #14) concludono il podio assoluto nell’isola di Yas Marina al termine dell’ultimo vero evento agonistico del 2023.

🏆 GULF 12 HOURS 2023 🏆 GruppeM, Maro Engel, Mik Grenier and Luca Stolz win to help @amgmotorsport seal the IGTC manufacturers' title! LIVE 📺 https://t.co/5JmiZZUiX3#IGTC | #Gulf12Hours 🌴 pic.twitter.com/P10vK2NmcX — Intercontinental GT Challenge (@IntercontGTC) December 10, 2023

12h del Golfo: il duello per il titolo IGTC inizia ai box

Il duello tra Mercedes e BMW per il titolo piloti e costruttori nell’IGTC si è aperto con una sosta ai box da parte di tutti i protagonisti entro 10 minuti dallo spegnimento dei semafori. La strategia è stata subito protagonista, Maro Engel (Mercedes AMG Team GruppeM #99) ha mantenuto provvisoriamente la leadership dopo la pole-position di ieri ottenuta in compagnia di Luca Stolz/Mikael Grenier.

Dries Vanthoor (Team WRT BMW #46) e Maxi Goetz (Mercedes AMG Team 2 Seas #14), rispettivamente quarto e secondo sulla griglia di partenza, hanno iniziato nell’ordine ad inseguire l’esperto tedesco, tutti e cinque gli equipaggi PRO hanno utilizzato la medesima strategia nelle prime fasi della manifestazione.

SC chiama SC…

Dopo aver archiviato il primo dei 10 pit obbligatori previsti per la Lenovo Gulf 12h 2023, la prova è stata caratterizzata dall’ingresso di due Safety Car in successione per due distinti impatti contro le barriere di curva 1. Shaun Balfe (Garage 59 McLaren #59) e Stephen Grove (Grove Racing Porsche #4) hanno messo fine alla propria prova anticipatamente, i commissari hanno dovuto intervenire per spostare le vetture e soprattutto riparare le barriere.

Mercedes e BMW hanno continuato a battagliare a distanza, la casa di Stoccarda si è fatta vedere anche in PRO Am con Sun Energy 1 Racing #75 e 2 Seas Motorsport #3. Le due auto citate hanno infatti disputato il primo pit in regime di FCY dopo 30 minuti d’azione, una scelta sicuramente vantaggiosa nei confronti della concorrenza.

Dopo due ore la battaglia è entrata finalmente nel vivo con Car Collection Motorsport Porsche #21 provvisoriamente in vetta davanti ad Herberth Motorsport Porsche #7. Le due auto iscritte in classe AM hanno sorpreso la concorrenza, mentre la BMW M4 GT3 #46 di Valentino Rossi doveva vedersela contro la Mercedes #14 gestita dal Team 2 Seas per la leadership tra i PRO del singolo round e dell’IGTC.

La strategia è stata è stata l’assoluta protagonista della giornata, Porsche ha tenuto il primato provvisorio con Car Collection Motorsport. Niente da fare, invece, per BMW, sempre alle spalle di Mercedes nella classifica assoluta dell’IGTC.

Eng perde la chance di lottare per il titolo

Ad 8h e 13 dalla fine è arrivato il primo colpo di scena della giornata. Phillip Eng, diretto rivale di Jules Gounon (Mercedes) per la conquista dell’IGTC 2023 nella speciale graduatoria piloti, ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema tecnico.

La riconoscibile BMW M4 GT3 #32 di Charles Weerst/Sheldon van der Linde/Phillip Eng è stata portata nel box per delle riparazioni extra, la vettura legata al team belga è precipitata nella graduatoria assoluta.

Ooooooh a potentially massive moment in the title race! WRT's #32 BMW – featuring Gounon's main rival Philip Eng – has been wheeled into the garage. LIVE 📺 https://t.co/5JmiZZUiX3 #IGTC | #Gulf12Hours 🌴 pic.twitter.com/KdJU0SSVMt — Intercontinental GT Challenge (@IntercontGTC) December 10, 2023

BMW Motorsport è rimasta in scena per il successo finale della Gulf 12h e della classifica costruttori dell’IGTC con la singola auto #46, virtualmente alle spalle della Mercedes ufficiale #14 targata 2 Seas Motorsport.

BMW recupera con una nuova SC

La classifica è rimasta immutata a lungo, tutto è stato rimesso in discussione poco dopo lo scoccare della metà gara dopo un incidente nel secondo settore della pista da parte di Stefano Borghi. La Porsche gestita dal Team Tsunami è stata letteralmente distrutta dopo il violento impatto, fortunatamente non ci sono state conseguenze per il nostro connazionale.

🟡 FCY 🟡 We've got significant barrier damage, and another banged up Porsche, following Stefano Borghi's crash. LIVE 📺 https://t.co/5JmiZZUiX3#IGTC | #Gulf12Hours 🌴 pic.twitter.com/RDmkZoiFfr — Intercontinental GT Challenge (@IntercontGTC) December 10, 2023

Valentino Rossi #46 ha approfittato con WRT BMW di fermarsi ai box per una nuova sosta poco prima dell’esposizione del FCY. L’ex centauro ed il team belga sono passati in cima alla graduatoria, leader con un piccolo scarto da parte di Luca Stolz #99.

L’ex vincitore della 12h di Bathurst ha iniziato a recuperare terreno sulla BMW M4 GT3 di testa, mentre Mercedes-AMG Team 2 Seas #14 si collocava provvisoriamente in terza posizione davanti alla seconda Mercedes AMG GT3 targata Team GruppeM. Situazione stabile, invece, nelle altre categorie con Car Collection Motorsport Porsche #21 ed Optimum Motorsport McLaren #27 saldamente davanti tra PRO AM ed AM.

Mercedes vs BMW per la volata finale

L’attesissimo duello tra BMW e Mercedes per la vittoria finale nell’IGTC è entrato nel vivo nelle due ore conclusive. Maro Engel #99 ha iniziato a difendersi da Dries Vanthoor #46, il belga ha tentato in tutti i modi di recuperare terreno sul rivale tedesco. Leggermente più attardato, invece, Jules Gounon #14, virtualmente campione dell’IGTC nella speciale classifica piloti.

Una sanzione di 5 secondi per un abuso eccessivo dei limiti della pista ha condannato BMW che ha dovuto inchinarsi alla concorrenza. Mercedes #99 ha meritatamente colto il successo amministrando il proprio margine fino alla bandiera a scacchi, il costruttore di Stoccarda ha vinto il titolo nell’IGTC nella specifica classifica riservata alle case.

Maro Engel / Mikaël Grenier/ Luca Stolz (Mercedes AMG Team GruppeM #99) concludono in bellezza il 2023 precedendo Nick Yelloly/Dries Vanthoor/Valentino Rossi (Team WRT BMW #46) e Maximilian Götz/Jules Gounon/Fabian Schiller (Mercedes AMG Team 2 Seas #14).

Mercedes-AMG Team GruppeM #77 hanno terminato in quarta piazza davanti a Dustin Blattner /Constantin Dressler/ Joel Sturm (Car Collection Motorsport Porsche #21), vincitori in classe Am. Menzione d’onore anche per Mark Radcliffe/Ollie Millroy/Rob Bell (Optimum Motorsport McLaren #27), dominatori in PRO AM.

Appuntamento ora al 2024 per quanto riguarda le ruote coperte. La prima prova ufficiale sarà la 24h di Dubai valida per la 24H Series che commenteremo a metà gennaio, evento che cronologicamente precederà l’attesissima Rolex 24 at Daytona che come da tradizione inaugurerà l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Luca Pellegrini