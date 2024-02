Sheldon van der Linde e BMW festeggiano la pole dopo le qualifiche della 12h Bathurst, prima sfida dell’Intercontinental GT Challenge e del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. WRT riporta il marchio bavarese davanti a tutti dopo una pausa che durava dal 2018, il sudafricano svetta nella Superpole abbattendo il riferimento di Broc Feeney (National Storage Racing with Triple Eight Mercedes #888) e Maro Engel (Mercedes-AMG Team GruppeM Racing #130)

12h Bathurst, qualifiche: BMW contro Mercedes

S. van der Linde è stato perfetto nei 15 minuti a disposizione per contendersi la pole-position contro le temibili Mercedes. L’ex campione del DTM ha abbattuto il volto di Red Bull Ampol Racing per il Repco Supercars Championship ed il veterano tedesco che fu il migliore nella passata stagione.

La BMW M4 GT3 #32 ha eseguito un giro in scioltezza e con anticipo rispetto ai rivali ha deciso di porre fine alla propria qualifica. Mercedes si colloca alle spalle del team di Vincent Vosse, le due auto di Stoccarda precedono la Porsche #912 di Matt Campbell (Manthey EMA).

12h Bathurst qualifiche: Audi insegue Porsche, 8° posto per BMW #46

Ricardo Feller e Kelvin van der Linde, svizzero e sudafricano presenti con le due Audi di Melbourne Performance Centre, si sono piazzati alle spalle del fresco vincitore della Rolex 24 at Daytona, la coppia ha preceduto Maxime Martin (BMW M Team WRT #46). Il belga che quest’anno milita con Valentino Rossi e Raffaele Marciello si è classificato davanti ad Alessio Picariello (The Bend Manthey EMA Porsche #911) ed a Jordan Love (Triple Eight Mercedes #88).

Fuori dalla Top10 la competitiva AMG GT3 #77 di Team Craft-Bamboo con Maximilian Götz/ Daniel Juncadella /Jayden Ojeda, stessa sorte per la Mercedes #222 di Scott Taylor Motorsport con il tridente australiano composto da Craig Lowndes/Thomas Randle/Cameron Waters.

Questa sera dalle 19.45 il via della Repco Bathurst 12 Hour, prima sfida dell’Intercontinental GT Challenge e del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS che come sempre tutto verrà quindi proposta in diretta su YouTube sul canale ‘GTWorld’.

Luca Pellegrini