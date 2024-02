Matt Campbell/Laurens Vanthoor/Ayhancan Güven (Manthey EMA Porsche #912) sono virtualmente al comando della Repco 12h Bathurst 2024, opening round dell’Intercontinental GT Challenge e del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. Mercedes e BMW seguono nell’ordine dopo le prime battute della più importante competizione di durata d’Oceania.

Tutti contro tutti all’alba della 12h di Bathurst

Dopo un primo stint relativamente tranquillo, amministrato con una relativa scioltezza dall’autore della pole-position Sheldon van der Linde (BMW M Team WRT #32), la battaglia è entrata nel vivo in corrispondenza della prima sosta ai box. Le gomme fredde hanno fatto la differenza, Ayhancan Güven è balzato al comando con Manthey EMA Porsche #912 con un minimo scarto nei confronti di David Reynolds (Mercedes-AMG Team GruppeM Racing #130).

Il turco e l’australiano hanno provato a fare selezione davanti a Jules Gounon (SunEnergy1 Racing Mercedes #75), Valentino Rossi #46 e Charles Weerts #32. Le due BMW M4 GT3 hanno provato a tornare all’attacco della concorrenza, una missione non scontata nell’impegnativo impianto di Mt. Panorama.

Manthey EMA Porsche #912 ha provato a scappare non cambiando le gomme in occasione della seconda sosta ai box. Mercedes e BMW hanno iniziato ad inseguire Güven, il margine del turco si è infranto a 9h e 17 dalla fine in seguito ad un problema al McPhillamy Park da parte della Vortex #701.

Porsche ha preceduto alla green flag David Reynolds (Mercedes-AMG Team GruppeM Racing #130), le auto si collocano davanti anche con una sosta in meno rispetto alla concorrenza. Terza e quarta piazza nell’ordine per BMW M Team WRT, in pista con Raffaele Marciello #46 e Dries Vanthoor #32.

National Storage Racing with Triple Eight Mercedes #888 e Phantom Global Team75 Bernhard Porsche #13 inseguono davanti a Sun Energy 1 Racing Mercedes #75, vettura da tenere in considerazione visti i successi nel 2021 e nel 2022.

Il sole splende sul Mt. Panorama, tutto resta ancora da scrivere dopo la conclusione del primo quarto d’azione. Come sempre l’evento è accessibile su YouTube sul canale ‘GTWorld’ e parallelamente sulla pagina dedicata alla 12h di Bathurst

