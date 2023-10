Giacomo Altoé conquista la pole position a Zandvoort dopo una difficile Q2 valida per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Emil Frey Racing Ferrari #14 mette tutti in riga alla vigilia di una prova importantissima, decisiva per il titolo tra Akkodis ASP Mercedes #88 e Tresor Orange 1 Audi #40.

Aggiornamento 15 -10 -2023 ore 12:52 – Emil Frey Racing Ferrari #14 e Garage 59 McLaren #159, rispettivamente in prima ed in seconda piazza dopo le qualifiche, hanno perso tre posizioni sullo schieramento per aver ignorato delle bandiere gialle nel primo settore della pista. BMW WRT #46 eredita la prima posizione con Maxime Martin

GTWC Europe Zandvoort, Q2: Altoé davanti nel finale

La Ferrari #14 di Emil Frey Racing ha fatto la differenza nei secondi conclusivi, il veneto ha avuto la meglio per 12 millesimi su Benjamin Goethe (Garage 59 McLaren #159). Terzo posto per Maxime Martin con la prima delle due BMW M4 GT3 di WRT, il belga #46 aprirà la seconda fila dello schieramento precedendo Calan Williams (WRT BMW #30) e Frank Bird (Haupt Racing Team Mercedes #77), rispettivamente presenti in pole in Gold ed in Silver Cup.

La pista umida ha visto molti protagonisti in difficoltà, solo nel finale i piloti hanno messo le gomme slick. La battaglia si è accesa per la pole e per il titolo tra Akkodis ASP Mercedes #88 e Tresor Orange 1 Audi #40.

In un turno senza bandiere rosse il russo Timur Boguslavskiy #88 è stato in grado di terminare ottavo davanti a Mattia Drudi #40, vincitore ieri con Ricardo Feller ed attuale leader del campionato Sprint con solo 2.5 punti di scarto.

Giacomo Altoè takes pole from Benji Goethe. Boguslavskiy (8th) beats Drudi (9th) to set up a proper fight for the title. 📺 https://t.co/pCxTM3VU01#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/1SJLT3aaiy — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 15, 2023

I due contendenti per l’ultima corona della stagione targata SRO hanno quindi le stesse chance di imporsi, i due scatteranno uno dietro l’altro questo pomeriggio in sessanta minuti d’azione in cui letteralmente tutto può succedere.

Tresor Attempto Racing Audi #99 ottiene il 10mo posto con Lorenzo Patrese, secondo in Silver Cup con un minimo distacco dalla già citata Mercedes #77 di Frank Bird/Jordan Love. Il teammate di Alex Aka effettuerà quest’oggi la partenza, consapevole di non avere nulla da parte nel diretto duello per il titolo.

Alle 14.00 di questo pomeriggio la race-2, decisiva per l’assegnazione del titolo nel GTWC Europe Sprint Cup. Come sempre la diretta verrà mostrata in diretta streaming su YouTube attraverso il canale ufficiale GTWorld.

Luca Pellegrini