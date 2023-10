Mattia Drudi/Ricardo Feller vincono gara-1 a Zandvoort e riaprono la battaglia per il titolo nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. L’italiano e lo svizzero conquistano la vetta del campionato per 2 punti e mezzo su Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #88 Mercedes), quarti oggi sotto la bandiera a scacchi.

Tutto si deciderà nella giornata di domani con l’Audi #40 di Tresor Orange 1 nuovamente sul gradino più alto del podio davanti a Albert Costa/Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing Ferrari #69) e Valentino Rossi/Maxime Martin (Team WRT BMW #46).

Tresor Orange1 wins a wild opening race at Zandvoort. They take over the drivers' championship lead from Akkodis ASP, but it's over for WRT. 📺 https://t.co/YlXJQ7QcH6#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/qRS1CVTXz1 — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 14, 2023

GTWC Europe Zandvoort, gara-1: Marciello sfida Feller, ma sbaglia

Il via è stato caratterizzato da una pista oltremodo scivolosa e da una spettacolare lotta per il primato della gara e del campionato tra Ricardo Feller (Tresor Orange 1 Audi #40) e Raffaele Marciello (Akkodis ASP Mercedes #88).

Il vincitore del GTWC Europe Endurance Cup ha assaltato la leadership dell’ex vincitore dell’ADAC GT Masters nel secondo settore della pista, il forte pilota svizzero è stato tradito dall’asfalto umido ed è finito nella ghiaia.

La Mercedes #88 è precipitata in classifica, mentre l’Audi #40 restava in vetta davanti a Albert Costa (Emil Frey Racing Ferrari #69), Andrea Caldarelli (VSR Lamborghini #60) e Laurin Heinrich (CLRT Porsche #44), secondo sullo schieramento.

Marciello goes for the lead but finds the gravel instead! 📺 https://t.co/YlXJQ7QcH6#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/DNFXklZvE6 — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 14, 2023

Feller resiste, ma Emil Frey passa davanti ai box

Dopo una breve pausa per rimuovere l’Audi #27 del Team Sainteloc, ferma nella ghiaia del secondo settore, la race-1 olandese è ripresa con il disperato tentativo di rimonta da parte di Marciello, virtualmente 14mo assoluto.

Feller ha continuato a controllare la prova, Costa si è minacciosamente avvicinato al rivale di Tresor Orange 1 #40. Il contendente per il titolo DTM 2023 ha concluso in vetta il proprio stint prima di cedere l’auto a Mattia Drudi, determinato a continuare l’opera del compagno di box.

Il romagnolo si è però ritrovato in seconda posizione provvisoria alle spalle di Thierry Vermeulen con la prima delle due Ferrari di Emil Frey Racing. Il padrone di casa è stato proiettato in vetta grazie all’ottimo lavoro ai box del team svizzero, al debutto con il marchio di Maranello dopo la lunga esperienza maturata con Lamborghini.

La lotta è entrata nel vivo nel finale con Drudi che ha tentato di recuperare sul rivale, rispettivamente secondo e primo nella classifica provvisoria davanti a Erwan Bastard (Saintéloc Junior Team Audi #25) e soprattutto a Timur Boguslavskiy #88. Il russo si è trovato nella Top5 grazie allo strepitoso lavoro di Marciello, uno degli ultimi a fermarsi ai box.

Lead change! Emil Frey Racing have taken over at the front. 📺 https://t.co/YlXJQ7QcH6#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/mXFCoDV5SN — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 14, 2023

Drudi passa e diventa leader con Feller

Tutto si è deciso nei 15 minuti conclusivi dopo una breve bandiera gialla per spostare la McLaren #112 di JP Motorsport e la Porsche #54 di Dinamic GT. La lotta per il primato è diventata sempre più intensa, mentre la Mercedes #88 di Akkodis ASP provava a restare nella Top5 contro la CLRT Porsche #44 e Sainteloc Racing Team Audi #25.

Drudi ha passato la Ferrari #69 di Emil Frey Racing ed ha automaticamente ottenuto anche la leadership del campionato con 2.5p di vantaggio sulla Mercedes #88 di Akkodis ASP. Tutto resta aperto alla vigilia del championship decider di domani, anche la qualifica potrebbe giocare un ruolo cruciale nella conquista del titolo.

Importante podio per Albert Costa/Thierry Vermeulen, secondi davanti a Valentino Rossi/Maxime Martin. WRT ottiene nuovamente la Top3 con BMW e con il ‘Dottore’, vincente quest’anno in quel di Misano Adriatico nella seconda corsa.

HUGE MOVE FROM DRUDI! He takes the race lead and will take the championship lead if he stays there. 📺 https://t.co/YlXJQ7QcH6#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/WoQPEZA8Tz — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 14, 2023

GTWC Europe Zandvoort, nelle altre categorie: Audi svetta anche in Gold, Mercedes al top in Silver

Audi vince in Gold Cup dal fondo della griglia. Aurélien Panis/Alberto Di Folco (Boutsen VDS Racing #9) festeggiano davanti ai compagni di box César Gazeau/Adam Eteki #10, la coppia citata si impone davanti a Calan Williams/ Niklas Krütten (WRT BMW #30).

La lotta per il titolo sarà più che mai intensa anche in Silver Cup con Jordan Love/Frankie Bird (Haupt Racing Team #77 Mercedes). La vettura di Stoccarda si impone precedendo Alex Aka/Lorenzo Patrese (Tresor Attempto Racing Audi #99) e Ezequiel Pérez Companc/Jesse Salmenautio (Madpanda Motorsport #99 Mercedes).

Domani mattina alle 9.30 la Q2, decisiva in vista della gara-2 che deciderà gli ultimi titoli del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Luca Pellegrini

Foto. GTWC Europe