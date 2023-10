Ricardo Feller/Mattia Drudi vincono il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup dopo una gara-2 perfetta a Zandvoort. Audi e Tresor Orange 1 #40 trionfano dopo la finalissima della serie, lo svizzero e l’italiano festeggiano approfittando di un ritiro da parte di Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP Mercedes #88).

L’Audi #40 ha primeggiato anche nell’epilogo stagionale concludendo davanti a Charles Weerts/Dries Vanthoor (Team WRT BMW#32) ed a Calan Williams/ Niklas Krütten (WRT BMW #30), rispettivamente in seconda e terza piazza all’arrivo.

FELLER AND DRUDI ARE CHAMPIONS 🏆 The Tresor Orange1 boys do it in style with victory at Zandvoort. 📺 https://t.co/WFBHZtcxyT#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/MCNcBSTeXs — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 15, 2023

Boguslavskiy spinto in testacoda, #88 Mercedes saluta il titolo

Il primo giro è stato decisivo per l’assegnazione del titolo, Lorenzo Patrese (Tresor Attempto Racing Audi #99) ha sbagliato l’ingresso nella chicane nel terzo settore ed ha colpito Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP Mercedes #88). Il russo, senza colpa, è stato spinto in testacoda, il contatto ha segnato la fine di ogni chance di vincere il titolo al team francese.

Il campione dell’Endurance Cup ha infatti danneggiato in modo irrimediabile la propria auto dopo una seconda toccata con alcune auto che sopraggiungevano. Tresor Orange 1 Audi #40 ha continuato e con una relativa scioltezza ha messo in bacheca il titolo ribaltando la graduatoria della vigilia.

Heartbreak for Boguslavskiy. He'd made a good start and was minding his business when the Audi hit him. 📺 https://t.co/WFBHZtcxyT#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/7CCYCufo0K — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 15, 2023

La Safety Car è entrata subito per rimuovere i detriti dall’ultima parte della pista e per riparare l’Audi #99 di Lorenzo Patrese. Il romagnolo, dopo la difficile situazione con Akkodis ASP Mercedes #88, si è fermato in mezzo a pista perdendo automaticamente il titolo in Silver Cup.

Maxime Martin (WRT BMW #46), nel frattempo, ha continuato a controllare la scena dalla pole, leader con margine su Frank Bird (Haupt Racing Team Mercedes #79) e Calan Williams (WRT BMW #30). Tutto è cambiato a pochi minuti dall’apertura della pit road, la pioggia ha infatti rimescolato la graduatoria assoluta.

Williams ha saputo prendere la vetta davanti a Martin e Bird, la direzione gara ha successivamente neutralizzato la race-2 in seguito ad un problema nel secondo tratto da parte di Sainteloc Junior Team Audi #25.

Tresor Orange 1 Audi conclude in bellezza il 2023

Tutti i piloti hanno effettuato in regime di bandiera gialla il pit stop obbligatorio, nessuno ha rischiato di mettere le slick vista la pista molto umida dopo un significativa perturbazione di pochi minuti. Ricardo Feller #40 si è ritrovato in terza piazza, determinato subito a superare Valentino Rossi #46 e Niklas Krütten #30.

L’ex vincitore dell’ADAC GT Masters ha beffato come da copione i rivali con un ritmo decisamente superiore, lo svizzero di Audi Sport ha fatto la differenza e non è più stato ripreso fino alla bandiera a scacchi.

A champion's drive from Feller who leaves the BMWs in a different post code. Meanwhile, Vanthoor passes Rossi for P3. 📺 https://t.co/WFBHZtcxyT#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/5OgC58oHha — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 15, 2023

Quarta gioia, la seconda consecutiva dopo un fine settimana da incorniciare, per Feller/Druidi, padroni indiscussi in Olanda davanti alle due BMW di WRT con Charles Weerts/Dries Vanthoor #32 davanti a Calan Williams/ Niklas Krütten #30, meritatamente a segno in Gold Cup.

VSR Lamborghini #60 completano al quarto posto davanti a Emil Frey Racing Ferrari #14, Haupt Racing Mercedes #77 (Silver Cup), WRT BMW #46, Emil Frey Racing Ferrari #69. Audi vince il titolo nell’ultima competizione come marchio ufficiale nel GTWC Europe.

Your winners for Race 2 at Zandvoort 🏆 All three take their class titles, too.#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/7LtHN3w8LU — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 15, 2023

Nelle altre categorie: Love vince gara e titolo in Silver, WRT trionfa in Gold Cup

Jordan Love vince la gara-2 di Zandvoort con Frank Bird e si laurea campione del GTWC Europe Sprint Cup in Silver. L’australiano festeggia in Olanda con Haupt Racing Team approfittando al meglio di una giornata non perfetta da parte di Alex Aka/Lorenzo Patrese (Tresor Attempto Racing Audi #99).

In Gold Cup, Williams/ Niklas Krütten (WRT BMW #30) vincono la seconda prova di Zandvoort davanti a Gilles Magnus / Finlay Hutchison (Comtoyou Racing Audi #21) ed a Aurélien Panis/Alberto Di Folco (Boutsen VDS Racing Audi #9).

Cala il sipario sul Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS 2023. L’appuntamento è ora per il prossimo anno, il primo evento sarà valido per l’Endurance Cup ed in via eccezionale si terrà ad aprile al Paul Ricard.

Luca Pellegrini