Appuntamento da non perdere questo fine settimana a Zandvoort con l’atto conclusivo del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Si conclude dall’Olanda il campionato continentale di SRO, manifestazione che assegnerà gli ultimi titoli a due settimane dall’epilogo di Barcellona dell’Endurance Cup.

Regna l’incertezza alla vigilia dell’epilogo olandese, tracciato in cui come noto non vi saranno i protagonisti della Bronze Cup. La classe in questione mancherà infatti all’appello per motivi di spazio, una dinamica che abbiamo già vissuto a maggio in quel di Brands Hatch.

GTWC Europe Zandvoort, Mercedes vs Audi per la lotta finale

Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP Mercedes #88) vantano quattro affermazioni quest’anno, il russo e lo svizzero hanno vinto l’Endurance Cup oltre alla prestigiosa graduatoria combinata del GTWC Europe.

La coppia ha all’attivo 83 punti all’attivo contro i 75.5p di Mattia Drudi/Ricardo Feller (Tresor Orange 1 Audi #40) ed i 68.5p di Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT BMW #46). Sono di fatto questi tre i contendenti per il titolo in un week-end che come sempre si svolgerà in due giorni con due competizioni da sessanta minuti con cambio pilota obbligatorio.

Tra i PRO è da segnalare la conferma di Marco Mapelli/Andrea Caldarelli con la Lamborghini #60 di VSR. Debutto, invece, per CLRT con una Porsche 911 GT3-R (992) che verrà condivisa dal turco Ayhancan Güven e dal tedesco Laurin Heinrich #44.

GTWC Europe Zandvoort Gold Cup, Audi contro BMW fino all’ultimo

Aurélien Panis/Alberto Di Folco (Boutsen VDS Racing Audi #9) guidano la Sprint Cup tra i Gold con sei punti di margine su Calan Williams/ Niklas Krütten (WRT BMW #30) dopo l’interessante evento di Valencia.

L’italiano ed il francese hanno beffato la compagine di Vincent Vosse nell’ultimo round in Spagna, la coppia tenterà di confermarsi anche in Olanda dopo aver primeggiato per la prima volta anche nell’Endurance Cup in occasione dell’ultima 3h di Barcellona

Silver Cup, Aka e Patrese per un altro successo

Alex Aka/Lorenzo Patrese hanno vinto il titolo nella graduatoria combinata ed ora sono pronti anche per imporsi nella Sprint Cup. Il tedesco e l’italiano hanno mancato il successo nell’Endurance Cup, la coppia vanta 1 punto di margine su Jordan Love (HRT Mercedes #77) nella speciale graduatoria Sprint.

Occhi puntati nell’ultimo round su Ezequiel Pérez Companc/Jesse Salmenautio (Madpanda Motorsport Mercedes #90), team che non ha ancora vinto quest’anno. Menzione d’onore alla vigilia della finalissima anche alle Lamborghini del VSR, nuovamente affidate a Baptiste Moulin/Marcus Påverud #119 e Maximillian Paul /Yuki Nemoto #163.

Tutto si gioca in un singolo week-end, come sempre il fine settimana potrà essere seguito gratuitamente su YouTube attraverso il canale della serie GTWorld.

Luca Pellegrini