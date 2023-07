Valentino Rossi è intervenuto quest’oggi a Misano Adriatico in attesa della seconda tappa del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La ‘Leggenda del Motomondiale’ guarda con ottimismo alla sfida di casa, una manifestazione da non perdere che inizierà domani con una race-1 che si prospetta oltremodo interessante.

Valentino Rossi all’attacco davanti al pubblico di Misano

Il ‘Dottore’ riparte dopo aver ottenuto il primo podio in carriera in una sfida Sprint a Brands Hatch. La missione è ovviamente quella di confermarsi al vertice anche in Romagna, tracciato completamente differente rispetto a quello britannico: “Sono pronto per questa sfida. Ovviamente conosco bene il tracciato, sarebbe bello essere competitivi come a Brands Hatch. Lo scorso anno sono stato molto veloce nell’Endurance Cup e meno in questa tipologia di eventi, nel 2023 sono migliorato anche in questo tipo di prove”.

Il compagno di Maxime Martin non ha menzionato degli ipotetici impegni futuri a differenza di quando accaduto in quel di Spa-Francorchamps. Al momento sembra però chiaro che l’italiano possa spostarsi verso il FIA World Endurance Championship, ovviamente sempre in collaborazione con BMW e con WRT.

Non è mancato un parere in merito alla situazione di Audi Sport, marchio che ha deciso di chiudere al termine della stagione tutte le attività ufficiali in GT3 ed in TCR. “Ovviamente mi dispiace molto quanto sta succedendo, il programma nel motorsport di Audi è diminuito molto negli ultimi mesi. La chiusura del progetto LMDh ha cambiato le carte in tavola, WRT ha deciso di spostarsi con BMW e successivamente anche io ho cambiato casa. Mi trovo benissimo dove sono ora, chiaramente non è bello vedere e sentire certe storie”.

Valentino Rossi ha concluso al 13mo posto la FP2 odierna in quel di Misano Adriatico, una prestazione che si allinea a quella delle altre auto del brand bavarese. Resta difficile capire il reale potenziale dei vari protagonisti, domani mattina alle 9.00 avremo indubbiamente i primi verdetti del fine settimana in occasione delle qualifiche ufficiali.

Da Misano – Luca Pellegrini