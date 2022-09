Ulysse de Pauw /Pierre Alexandre Jean (AF Corse #53/Ferrari) hanno vinto la race-1 di Valencia del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Secondo posto per Christopher Haase/ Simon Gachet (Tresor by Car Collection #11/Audi) davanti a Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32/Audi), campioni della serie per la terza volta consecutiva.

Valencia race-1: Ferrari controlla la scena con de Pauw

Ulysse de Pauw ( AF Corse #53/Ferrari) ha gestito il gruppo al via, bravo a tenere la posizione su Simon Gachet (Tresor by Car Collection #11/Audi), Charles Weerts (WRT #32/Audi) e Dennis Lind con la McLaren #111 di JP Motorsport.

Dopo una breve SC, chiamata in causa per spostare la Porsche #54 di Dinamic Motorsport, la 488 GT3 #53 di AF Corse ha preso subito il largo sul transalpino e sul belga, due volte campione della Sprint Cup. De Pauw ha mostrato di poter allungare, mentre Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #89/Mercedes) cercava disperatamente di risalire dal fondo.

Le due Audi e la McLaren del danese Lind hanno iniziato a contendersi la seconda piazza nell’impegnativa pista iberica, tracciato che dallo scorso anno ha iniziato ad accogliere il GTWC Europe a discapito di Budapest (Ungheria).

A 34 minuti dalla conclusione si è aperta la pit lane con l’immediato pit da parte di Gachet e di molti altri. Weerts ha preferito continuare per un passaggio extra, una scelta condivisa con altri equipaggi. Presente in corsia dei box anche Boguslavskiy, presto rimpiazzato da Raffaele Marciello.

Marciello prova a rimontare, Audi si inchina a Ferrari

Raffaele Marciello ha cercato nei 30 minuti conclusivi di annullare il gap con i rivali. L’elvetico, costretto ad arrivare a ridosso dell’Audi #32 di WRT per tenere aperto il titolo Sprint, ha iniziato una forsennata rimonta nella seconda parte della prova.

Molto interessante anche la lotta per la vittoria con Pierre Alexandre Jean #53 che perdeva terreno nei confronti di Christopher Haase #11 e Dries Vanthoor #32. Il tedesco ed il belga hanno iniziato ad impensierire il transalpino di AF Corse, regolarmente iscritto alla Sprint Cup che come da pronostico ha dovuto difendersi dai rivali.

A 18 minuti dalla conclusione la prova è stata nuovamente neutralizzata, la direzione gara ha infatti chiamato in causa il primo FCY della corsa e successivamente la vettura di sicurezza per spostare la Mercedes #90 di Madpanda Motorsport.

La bandiera verde non ha cambiato la graduatoria, la Ferrari ha potuto festeggiare per la seconda volta in questo 2022 davanti a Tresor by Car Collection #11 e WRT #32. Nulla da fare per Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #89/Mercedes), settimi all’arrivo ed automaticamente sconfitti in Sprint Cup da Vanthoor/Weerts.

Nelle altre classi: Ferrari regina in Silver Cup, JP Motorsport festeggia con McLaren in PRO-AM

Ulysse de Pauw /Pierre Alexandre Jean, matematicamente campioni dopo la tappa di Misano Adriatico, hanno monopolizzato la Silver Cup visto il secondo acuto stagionale nella graduatoria overall. Benjamin Goethe/Thomas Neubauer (WRT #30/Audi) hanno tagliato il traguardo al secondo posto davanti a Casper Stevenson/Thomas Drouet (Akkodis ASP #87/Mercedes).

Bel successo, invece, per Patryk Krupinski / Christian Klien (JP Motorsport #111/McLaren) in PRO-Am. La squadra polacca si impone davanti a Cédric Sbirazzuoli /Hugo Delacour (DLC One AF Corse #21) e Louis Machiels /Andrea Bertolini (AF Corse #52), rispettivamente in seconda ed in terza piazza.

Appuntamento a domani con una nuova giornata da non perdere.

Luca Pellegrini