Charles Weerts/Dries Vanthoor vincono a Valencia gara-2 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Prima affermazione stagionale per i pluricampioni di WRT e BMW, abili ad imporsi davanti all’Audi #40 di Ricardo Feller/Mattia Drudi (Tresor Orange 1) ed alla Ferrari #69 di Albert Costa/Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing).

Dries Vanthoor and Charles Weerts are back on top! The champions bag a first win with BMW – and keep their Sprint Cup title hopes alive. 📺 https://t.co/fjl5l07HPu#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/yYKyW80FEY — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 17, 2023

GTWC Europe, Valencia race-2: Martin prova a beffare i rivali, Audi resta davanti

La partenza è stata molto concitata con Maxime Martin #46 che ha provato con la propria BMW a portarsi in prima posizione. Il belga, terzo sullo schieramento, non è riuscito nell’impresa e dovrà accordarsi alle spalle di Simon Gachet (Sainteloc Racing #26 Audi) e Albert Costa (Emil Frey Racing #69 Ferrari).

La Safety Car è subito entrata in scena dopo un problema per la Lamborghini #119 di VSR e l’Audi #27 di Sainteloc Racing. Il periodo di bandiera gialla ha visto in crisi anche il già citato Martin, rallentato dopo l’erba raccolta al via.

Maxime Martin has four wheels on the grass – a spectacular way to get things going! 📺 https://t.co/fjl5l07HPu#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/2Y6zO3DIQU — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 17, 2023

Il restart ha preceduto una seconda bandiera gialla, una dinamica che ha ritardato di qualche minuto la finestra obbligatoria per effettuare il pit stop. Tutte le auto si sono fermate nel corso delle fasi seguenti, un momento cruciale per la seconda Sprint Race di Valencia.

Raffaele Marciello è salito al volante della Mercedes #88 di Akkodis ASP, determinato a recuperare più posizioni possibili dopo la complessa prima parte di prova da parte del russo Timur Boguslavskiy.

WRT anticipa la sosta e cambia la classifica

La classifica della race-2 di Valencia del GTWC Europe è cambiata dopo le soste ai box. La BMW #32 di WRT si è infatti ritrovata davanti a tutti grazie ad un pit anticipato da parte di Dries Vanthoor.

Charles Weerts ha beffato la concorrenza ed ha iniziato a condurre le danze davanti a Ricardo Feller (Tresor Orange 1 #40 Audi). L’elvetico ha provato a disturbare il pluricampione della categoria, un duello più che mai interessante che ha caratterizzato l’ultima mezz’ora d’azione.

Disaster for Saintéloc. The leader loses time in the pits and then more positions on-track. 📺 https://t.co/fjl5l07HPu#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/ejH30gDtE5 — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 17, 2023

Weerts e Drudi hanno iniziato a lottare per la vittoria finale, la bagarre è entrata nel vivo a più riprese. Il finale è stato più che mai interessante dopo una breve bandiera gialla per spostare l’Honda #68 di NOVA Race.

La Safety Car ha permesso allo svizzero di attaccare nuovamente il belga per gli ultimi secondi d’azione, un duello particolarmente interessante che si è risolto solamente con l’esposizione della bandiera a scacchi.

BMW #32 torna a vincere, WRT ottiene la seconda gioia del campionato in Sprint Cup dopo la race-2 di Misano dello scorso luglio. #40 Tresor Orange 1 Audi conclude al secondo posto ed accorcia le distanze in campionato con Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #88 Mercedes), ottavi all’arrivo grazie ad una penalità per la Lamborghini #60 di VSR.

Quarta piazza per l’Audi #11 di Comtoyou davanti all’Audi #99 di Tresor Attempto Racing, meritatamente a segno con Alex Aka/Lorenzo Patrese in Silver Cup al termine di un fine settimana semplicemente perfetto.

Here's is your Race 2 result from Valencia 🏆 📺 https://t.co/fjl5l07HPu#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/yaoRlT6W3K — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 17, 2023

GTWC Europe, Valencia gara-2 nelle altre classi: Alex Malykhin campione Bronze Cup

Alex Malykhin ha vinto la Bronze Cup del GTWC Europe Sprint con un nuovo bellissimo successo. Ayhancan Güven (Pure Rxcing #911 Porsche) sale con il titolare dell’auto #911 sul gradino più alto del podio precedendo Reema Juffali/Fabian Schiller (Theeba Motorsport #81 Mercedes) e Andrey Mukovoz/Dennis Marschall (Tresor Attempto Racing #66 Audi).

Cambia la classifica della Silver Cup con un nuovo acuto da parte di Lorenzo Patrese/Alex Aka. Vittoria ed affermazione per l’italiano ed il tedesco di Tresor Atttempto Racing #99, meritatamente a segno davanti a Jordan Love/Frankie Bird (Haupt Racing Team #77 Mercedes) e Jacopo Guidetti/Leo Moncini (Nova Race #28 Honda)

Ultimi, ma non meno importanti, Simon Gachet /Paul Evrard (Saintéloc Junior Team #26). Dalla pole alla vittoria in Gold Cup per la coppia del team francese, dominatori della scena davanti a Aurélien Panis/Alberto Di Folco (Boutsen VDS Racing #9 Audi) e Gilles Magnus / Finlay Hutchison (Comtoyou Racing #21 Audi)

Prossimo round a Zandvoort in cui non ci sarà la Bronze Cup per motivi di spazio. Ad ottobre si correrà in Olanda, mentre tra due settimane si completerà l’Endurance Cup con l’attesissima tre ore di Barcellona.

