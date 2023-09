Poker e nuovo allungo in campionato per Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy dopo gara-1 di Valencia del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La coppia di Mercedes ed Akkodis ASP si conferma l’equipaggio da battere, meritatamente a segno davanti a Thierry Vermeulen/Albert Costa (Emil Frey Racing #69 Ferrari) ed a Ricardo Feller/Mattia Drudi (Tresor Orange 1 #40 Audi).

Boguslavskiy wins it just 4 tenths from Costa! 📺 https://t.co/SlTBOy2VQ7#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/QixXfeOPY8 — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 16, 2023

GTWC Europe Valencia, gara-1: Audi resiste a Mercedes

Dennis Marschall (Tresor Attempto Racing #66 Audi) contro tutti nel primo stint. Il tedesco, dopo aver registrato una strepitosa pole-position in Q1, si è confermata l’auto da battere nei trenta minuti iniziali.

L’auto, regolarmente presente in Bronze Cup, ha tenuto testa senza problemi a Raffaele Marciello (Akkodis ASP #88 Mercedes) ed a Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing #69 Ferrari), rispettivamente secondo e terzo al via.

Le posizioni non sono cambiate nei minuti iniziali nonostante una breve Safety Car dopo un incidente che ha coinvolto la BMW #30 di WRT e l’Audi #10 di Boutsen VDS. Le due auto presenti in Gold Cup hanno dovuto alzare bandiera bianca prematuramente, mentre Gilles Magnus (Comtoyou #21 Audi) tentava di scappare in classifica.

Akkodis ASP prova a resistere a Costa

Il pit stop è stata una parte fondamentale della race-1 iberica. Ricardo Feller (Tresor Orange 1 #40 Audi), 10mo sullo schieramento, si è portato in quarta posizione prima di cedere il volante a Mattia Drudi.

Il romagnolo si è messo all’inseguimento della concorrenza, virtualmente in quarta piazza alle spalle di Nicolas Baert (Comtoyou Racing #12 Audi), Albert Costa (Ferrari #69 Ferrari) e Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #88 Mercedes).

Gli ultimi minuti sono stati particolarmente interessanti con Boguslavskiy che ha dovuto subire il progressivo ritorno di Costa. Il padrone di casa ha iniziato a recuperare decimi preziosi al leader del campionato, le due auto hanno respinto ogni ipotetico ritorno da parte di Drudi.

Costa is absolutely hammering that Ferrari as he tries to catch Boguslavskiy. 📺 https://t.co/SlTBOy2VQ7#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/YFH6DeVuiB — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 16, 2023

Il finale non ha regalato emozioni, Akkodis ASP #88 ha potuto festeggiare ancora davanti alla Ferrari 296 GT3 #69 ed all’Audi #40 di Tresor Orange 1. Costa si inchina al Boguslavskiy, sconfitto per 380 millesimi di secondo.

Segue l’Audi #11 di Comtoyou, la BMW #32 di WRT e la seconda Audi PRO di Comtoyou, abile ad avere la meglio sulla Rossa #14 di Emil Frey Racing e la BMW M4 GT3 #46 di WRT affidata a Maxime Martin e Valentino Rossi.

"When Timur is driving I am never relaxed." Raffaele Marciello, ladies and gentlemen. 📺 https://t.co/SlTBOy2VQ7#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/qJSX7l8Z7l — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 16, 2023

GTWC Europe, Valencia race-1 nelle altre categorie: Patrese/Aka tornano a vincere in Silver

Terza affermazione del 2023 in Silver Cup per Alex Aka/Lorenzo Patrese (Tresor Attempto Racing #66) davanti a Jordan Love/Frankie Bird (Haupt Racing Team #77 Mercedes) e Maximillian Paul /Yuki Nemoto (VSR #163 Lamborghini).

In Gold Cup festeggia Gilles Magnus / Finlay Hutchison (Comtoyou Racing #21), dominatori della scena su Simon Gachet /Paul Evrard (Saintéloc Junior Team #26 Audi) e Aurélien Panis/Alberto Di Folco (Boutsen VDS Racing #9 Audi)

Audi trionfa in Gold, in Silver ed anche in Bronze Cup con Andrey Mukovoz/Dennis Marschall. Tresor Attempto Racing è ancora una volta protagonista con l’auto #66, a segno con margine su Ayhancan Güven/Alex Malykhin (Pure Rxcing #911 Porsche) e Henrique Chaves/ Miguel Ramos (Garage 59 #188 McLaren).

Domani una nuova prova da non perdere alle 14.00, mentre alle 9.00 ci sarà da divertirsi con la Q2.

Luca Pellegrini