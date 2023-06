Manca sempre meno alla partenza della CrowdStrike 24h Spa, evento principale del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (GTWC Europe) e dell’intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli (IGTC). Tutto è pronto per una competizione da non perdere, la terza per l’Endurance Cup della serie continentale che riprende dopo la 1000km del Paul Ricard di inizio mese.

Regna l’incertezza in vista del secondo appuntamento dell’IGTC, ben 71 auto sono attese ai nastri di partenza della più importante gara al mondo riservata alle vetture GT3. Sarà un’edizione di record per la nota pista belga che l’anno prossimo festeggerà il centenario di una delle sfide più importanti del calendario agonistico.

Andiamo a vedere la lunghissima entry list di una prova che come accade nell’Endurance Cup avrà cinque classi distinte ai nastri di partenza: PRO, PRO-AM, Gold, Silver e Bronze sono le varie categorie presenti sullo schieramento di partenza.

24h Spa, Mercedes pronta per difendere il proprio titolo

Un totale di 15 Mercedes saranno presenti in Belgio per confermarsi al vertice della graduatoria generale. Di queste sono quattro le unità presenti nella top class, vetture schierate da tre differenti formazioni.

Iniziamo dalla nota #88 di Raffaele Marciello/Jules Gounon (Mercedes-AMG Akkodis ASP #88/Mercedes), vincitori nel 2023 che come accade nel GTWC Europe Endurance Cup ritroveranno il russo Timur Boguslavskiy. La realtà francese che ha vinto la recente 1000km del Paul Ricard, punterà anche su una seconda auto di Lorenzo Ferrari/Maxi Goetz/ Thomas Drouet #87, mentre è da segnalare il cambio di classe per l’AMG #89 dell’équipe transalpina. Adalberto Baptista/ Bruno Baptista/ Rodrigo Baptista/Alan Hellmeister #89 si alterneranno nell’agguerrita Bronze Cup, categoria di cui parleremo successivamente.

Il costruttore di Stoccarda potrà contare anche su Luca Stolz/Lucas Auer/Fabian Schiller (Mercedes-AMG Team Al Manar #777) e su Maro Engel/Mikaël Grenier/ Daniel Juncadella (Mercedes-AMG Team GruppeM #999), due line-up di primo profilo che hanno tutte le carte in regola per puntare al successo finale.

BMW per la gloria anche in Europa

Nuova missione per la BMW M4 GT3 che dopo il podio nella 24h del Nuerburgring insegue il risultato di spicco in Belgio. Sono come sempre quattro le auto da tenere in considerazione, rispettivamente affidate a WRT ed a ROWE Racing.

I padroni di casa tornano all’assalto con Charles Weerts/Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde #32 e con Valentino Rossi/Maxime Martin/Augusto Farfus #46, mentre i tedeschi si ripresenteranno con Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann #98 e Dan Harper/ Max Hesse/Neil Verhagen #998.

Un successo in tre gare per ora nel GTWC Europe 2023 grazie alla competitiva vettura #98 che anche al Paul Ricard ha saputo restare tra i migliori del gruppo. Mercedes e BMW partono all’attacco, ma attenzione alla Ferrari che ha tutte le carte in regola per imporsi con l’interessantissima 296 GT3.

Ferrari contro tutti dopo il Nuerburgring e Le Mans

Dopo l’acuto della 24h del Nuerburgring, vinta per la prima volta nella storia con Frikadelli Racing, Ferrari approda a Spa-Francorchamps a meno di un mese dalla leggendaria affermazione di Le Mans, 58 anni dopo l’ultima volta nella top class.

Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra #71 e Nicklas Nielsen/Alessio Rovera/Robert Shwartzman #50 sono attesi in Belgio con le due Ferrari 296 GT3 targate AF Corse – Francorchamps Motors. Il 2021 è ancora un successo chiaro nella memoria della casa italiana, il 2023 potrebbe consegnare un nuovo acuto alla casa italiana.

Porsche all’attacco alla 24h di Spa, attenzione ad Audi Sport

Porsche Motorsport suona la carica alla 24h di Spa oltre alla confermata auto #96 di Rutronik Racing di Dennis Olsen/Thomas Preining /Laurin Heinrich. Il norvegese, l’austriaco ed il tedesco accolgono in PRO Manthey EMA, in scena con Laurens Vanthoor, Julien Andlauer e Kévin Estre.

Il padrone di casa ed i due francesi hanno tutte le carte in regola per ben figurare nella difficile maratona che commenteremo nella giornata di sabato. Anche un tocco d’Italia rappresenterà Porsche, segnaliamo in merito Ayhancan Güven/ Christian Engelhart/Sven Müller #54 (Dinamic GT Huber Racing).

Audi Sport sorpresa?

In attesa dell’ipotetica conferma di una chiusura del programma ufficiale da parte dei tedeschi, Audi Sport gioca le proprie carte su Mattia Drudi/Ricardo Feller/Dennis Marschall (Tresor Orange 1 #40), Christopher Haase / Frédéric Vervisch / Gilles Magnus (Comtoyou Racing #11) e Patric Niederhauser /Christopher Mies /Simon Gachet (Saintéloc Junior Team #25),

I tedeschi tentano di rifarsi dopo la batosta presta al Nuerburgring, una sfida completamente differente rispetto a quanto commenteremo in Belgio. Le prime non sono andate male per il costruttore dei Quattro Anelli, marchio che ha vinto per l’ultima volta nel 2017 con Markus Winkelhock, Christopher Haase e Jules Gounon.

Interessante anche una quarta Audi che parte come outsider. Stiamo parlando della R8 #17 di Scherer Sport PHX, abituale squadra che milita al Nuerburgring che approda in Belgio con una line-up di primo profilo che vedrà in azione Kelvin van der Linde/Luca Engstler/Nicki Thiim.

Lamborghini e la maledizione di Spa-Francorchamps

Sarà l’anno buono per Lamborghini? La domanda è molto difficile da sviluppare, il brand italiano insegue infatti il primo storico successo in questa speciale sfida. Due Huracan EVO2 sono attese ai nastri di partenza, rispettivamente affidate ad Iron Lynx e K-Pax Racing.

Come accade per tutte le competizioni dell’Endurance Cup ritroveremo Marco Mapelli/Franck Perera/Sandy Mitchell #6 e Mirko Bortolotti/Andrea Caldarelli/Jordan Pepper #63, presenti sul podio di Monza ed ora pronti per ritornare nella Top3 in occasione dell’appuntamento più importante del 2023.

Gold Cup, Comtoyou Racing parte da favorita in casa

In Gold Cup c’è una vettura che parte più favorita di altre alla vigilia della 24h di Spa. Nicolas Baert / Max Hofer / Maxime Soulet , alfieri di Comtoyou Racing (Audi), sono gli uomini da battere dopo aver primeggiato a Monza ed al Paul Ricard.

Il team locale dovrà vedersela con le due temibili Mercedes di Winward e la McLaren di Optimum Motorsport. Nel primo caso segnaliamo Russell Ward/Philip Ellis/ Indy Dontje #57 e David Schumacher/ Marius Zug/Miklas Born #157. I britannici, invece, faranno affidamento sull’assodata formazione composta da Sam De Haan/ Charlie Fagg/Dean Macdonald #7

Come nelle restanti manifestazioni del GTWC Europe Endurance Cup non dimentichiamoci anche la presenza di Adam Eteki/Aurélien Panis/Alberto Di Folco (Boutsen VDS Racing #9/Audi) e Michele Beretta/Rolf Ineichen/Leonardo Pulcini (Iron Lynx #19/Lamborghini), squadre che potrebbero regalare soprese nella maratona belga.

Silver Cup, Tresor Attempto Racing sfida i rivali

Anche in Silver Cup, così come già detto in Gold, Audi ha delle valide formazioni che possono lottare per la vittoria. Iniziamo da Tresor Attempto Racing #99, team che dopo aver primeggiato in Francia al Paul Ricard tenta di confermarsi tra i grandi con Alex Aka/Pietro Delli Guanti/Lorenzo Patrese.

La formazione citata rappresenterà Audi in compagnia di Sam Dejonghe / Loris Hezemans / Finlay Hutchison (Comtoyou Racing #12), Roee Meyuhas/Andrea Cola/César Gazeau (Boutsen VDS Racing #17) e Erwan Bastard /Grégoire Demoustier /Paul Evrard (Saintéloc Junior Team #26).

Attenzione per il successo finale anche a Madpanda Motorsport #90 (Mercedes) ed Herberth Motorsport #91 (Porsche), rispettivamente in scena con Ezequiel Companc/Alexey Nesov/Magnus Gustavsen/Jesse Salmenautio e Ralph Bohn/Alfred Renauer/Robert Renauer.

Chi vincerà la 24h di Spa nell’imprevedibile Bronze Cup?

Regnano le incertezze nella Bronze Cup in attesa del via della CrowdStrike 24h Spa. Andiamo a vedere i favoriti e soprattutto le aggiunte rispetto alle ‘normali’ tappe del GTWC Europe Endurance Cup.

Sebastian Baud/Hubert Haupt/Arjun Maini (Haupt Racing Team #79/Mercedes), grazie all’affermazione in quel di Le Castellet, sono al comando del campionato con 48 punti all’attivo. Eddie Cheever III/Chris Froggatt/Jonathan Hui (Sky – Tempesta Racing #93) e Klaus Bachler/Joel Sturm/Alex Malykhin (Pure Rxcing by Herberth #911/Porsche) inseguono nell’ordine, tutti questi sono equipaggi che possono avere una significativa voce nella sfida belga.

Adam Carroll/Lewis Proctor/Tim Whale (WRT #31/BMW) guidano la lista degli inseguitori in compagnia di Dylan Pereira/Kikko Galbiati/Andrey Mukovoz (Tresor Attempto Racing #66/Audi). Dal successo in Gold Cup tornano a Spa-Francorchamps le Iron Dames con Sarah Bovy/Rahel Frey/Michelle Gatting (Lamborghini), mentre è da sottolineare un doppio interessante ingresso con Porsche grazie a Antares Au/Dennis Fetzer/Matteo Cairoli/Jannes Fittje (Huber Motorsport #20) e Stephen Grove/Anton De Pasquale/Earl Bamber/Brenton Grove (Grove Racing #23/Porsche).

PRO-Am, tanta incertezza nelle Ardenne per la gara dell’anno

Anche in PRO-Am sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione. Iniziamo dalla novità che riguarda ST Racing, la squadra di Samantha Tan è infatti attesa al debutto con una 296 GT3 dopo aver partecipato alle prime due tappe del GTWC Europe Endurance Cup con una 488 GT3. La canadese dividerà l’abitacolo con Joe Miller/Isaac Tutumlu/Leonard Weiss.

L’ex vincitrice della 12h del Mugello dovrà vedersela con molti equipaggi temibili come le Mercedes schierate da Colin Braun/Felipe Fraga/ Ian James/ George Kurtz (Crowdstrike Racing by Riley #4) e Nick Catsburg/ Kenny Habul/Martin Konrad/Chaz Mostert (SunEnergy1 Racing #75). Vettura extra anche per HRT con Matthew Bell/Naveen Rao/James Cottingham/Frank Bird.

Alla vigilia della 24h di Spa, Niki Leutwiler/Ivan Jacoma/Alex Fontana sono in cima alla classifica dopo la gioia di Le Castellet. Gli svizzeri di Car Collection, supportati da Nico Menzel con la Porsche #24 di Car Collection, dovranno sicuramente vedersela con Patrick Kujala/Bashar Mardini/Rob Collard/Dennis Lind (Barwell Motorsport #78/Lamborghini), line-up che ha dato battaglia tra i migliori sin dall’opening round di Monza.

Il programma della 24h di Spa si dividerà in tre intensi giorni. Dopo la parata di mercoledì all’esterno dell’autodromo si inizierà a fare sul serio da giovedì con le prove libere e successivamente le qualifiche che stabiliranno coloro che si impegneranno nella Superpole di venerdì pomeriggio. Successivamente dovremo attendere la giornata di sabato per la partenza che verrà data alle 16.30.

Da Spa – Luca Pellegrini