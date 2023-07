ROWE Racing guida l’armata BMW dopo il bellissimo acuto di Monza e la solida prestazione al Paul Ricard. La compagine tedesca è osservata speciale alla CrowdStrike 24h Spa, terzo round del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup.

I tedeschi, secondi l’anno scorso nelle Ardenne e presenti alle spalle di Ferrari nell’ultima edizione della 24h del Nurburgring, hanno tutte le carte in regola per primeggiare in Belgio, una prova già conquistata nel recente passato con BMW e con Porsche.

Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann #98, vincitori della 3h di Monza e leader dell’Endurance Cup, condivideranno nuovamente il box con i giovani Dan Harper/ Max Hesse/Neil Verhagen #998, molto competitivi per ora nel GTWC Europe e non solo.

BMW Motorsport potrà fare affidamento, inoltre, su Charles Weerts/Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde #32 e Valentino Rossi/Maxime Martin/Augusto Farfus #46, presenti ai nastri di partenza con i colori di WRT.

Un ipotetico successo nella 75ma edizione della 24h di Spa rappresenterebbe il 25mo assoluto per il brand bavarese, il più vincente della storia di una manifestazione che l’anno prossimo compirà i propri cent’anni dalla sua prima edizione.

BMW e ROWE Racing all’attacco

Ai nostri microfoni è intervenuto Nick Yelloly, parallelamente impegnato in questo 2023 nella top class dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il britannico ha riportato: “Onestamente non so molto bene cosa succederà, è difficile fare una previsione con così tante auto presenti contemporaneamente in pista. La nostra auto si sta comportando bene, ma in gara le dinamiche potrebbero cambiare. Sarà cruciale evitare i problemi, una sfida di ‘sopravvivenza’. Il traffico è una variabile insieme al meteo”.

Non è mancato anche il commento di Dan Harper, recentemente promosso come alfiere ufficiale di BMW Motorsport dopo una serie di stagioni di Junior Driver. L’inglese ha dichiarato: “Siamo pronti a lottare, la macchina è molto competitiva e ci sono parecchie differenze rispetto al 2022. Conosciamo tutto molto bene, non siamo per nulla preoccupati da quanto accaduto in qualifica. L’importante è non fare errori all’inizio, sicuramente dovremo stare attenti all’inizio gara a non esagerare nei confronti delle vetture più lente che partiranno davanti a noi”.

Da Spa – Luca Pellegrini