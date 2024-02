WRT ha annunciato i programmi per la stagione 2024 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, campionato che inizierà in primavera dal Paul Ricard. Valentino Rossi è atteso nuovamente ai nastri di partenza per sette delle dieci prove in programma, il ‘Dottore’ presenzierà nell’Endurance Cup con Raffaele Marciello.

Rossi e Marciello ritrovano Martin nell’Endurance Cup

Per il terzo anno consecutivo, il ‘Dottore’ correrà tutte le sfide di durata del GTWC Europe Endurance Cup. L’ex centauro dividerà l’abitacolo con ‘Lello’ e con Maxime Martin, il tridente debutterà insieme a metà mese in occasione della Repco 12h di Bathurst valida per l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

Rossi e Martin sono attesi anche a Brands Hatch ed a Misano Adriatico nel primo e nel secondo atto della Sprint Cup, mentre il vincitore dell’ultima edizione della FIA GT World Cup si impegnerà nel British GT Championship con la BMW M4 GT3 del RAM Racing.

I tre piloti citati correranno in ogni caso anche nel FIA World Endurance Championship. Marciello è presente nella top class con BMW, mentre Rossi/Martin scenderanno in azione in LMGT3 con l’esperto Ahmad Al Harthy. Nuova sfida per il nativo dello Stato dell’Oman, impegnato negli anni con TF Sport ed Aston Martin.

WRT presente su più fronti nel 2024

Vincent Vosse ed i propri uomini hanno presentato l’intero programma 2024 per il GTWC Europe ed il FIA WEC. Iniziamo dal Mondiale che oltre alla M4 GT3 #46 vedrà in scena anche la gemella #31 con Augusto Farfus, il campione in carica del British GT Darren Leung e l’ex protagonista della classe LMP2 per Sean Gelael.



Nessuno degli ultimi tre correrà nel GTWC Europe ad eccezione di Ahmad Al Harthy, presente in Bronze Cup in compagnia del tedesco Jens Klingmann e del britannico Sam De Haan. Il campione in carica dell’International GT Open è atteso anche nella Sprint Cup nella categoria Silver con il confermato Calan Williams.

Oltre alla specifica auto #31, ancora da definire per la Sprint Cup, il GT World Challenge continentale avrà nuovamente in pista anche la vincente coppia composta da Charles Weerts e Dries Vanthoor. I belgi ritrovano l’ex campione DTM Sheldon van der Linde che come Marciello correrà poi anche nel Mondiale in Hypercar.

Cresce ora l’attesa per il via della stagione agonistica. Marzo segnerà il via dell’attività internazionale con i test del Paul Ricard del GTWC Europe, previsti una settimana dopo il via del FIA WEC che si inaugurerà sabato 2 marzo.

