Raffaele Marciello ha espresso ai nostri microfoni il proprio parere al termine della CrowdStrike 24h Spa, terzo evento del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Lo svizzero ha concluso la manifestazione al secondo posto alle spalle della BMW #98 di ROWE Racing di Marco Wittmann, Nick Yelloly e Phillip Eng.

L’ex vincitore della maratona belga, fedelmente accompagnato da Timur Boguslavskiy e Jules Gounon, ottiene un risultato importante in ottica campionato. Lo svizzero ed il russo sono infatti ancora davanti a tutti nella graduatoria combinata del GTWC Europe e pienamente in bagarre con Gounon nella sfida a BMW per il titolo Endurance che con ogni probabilità si deciderà a Barcellona (Spagna) nella finale di ottobre.

Raffaele Marciello: “Senza un problema era difficile attaccare la BMW””

‘Lello’ ha dichiarato pochi minuti dopo aver concluso la 24h di Spa 2023: “La prima ora è andata molto bene, la qualifica è stata molto particolare ed è difficile fare una considerazione generale sulla nostra prestazione. Vincere per due volte consecutive non è mai scontato, in ogni caso possiamo dire di aver ottenuto un ottimo risultato. Alla fine siamo stati i migliori di Mercedes”.

Il forte pilota Mercedes, presente quest’anno per la prima volta a tempo pieno nell’Intelligent Money British GT Championship, ha concluso dicendo: “Penso che nel finale era molto complesso prendere la prima posizione. Senza un problema era difficile attaccare la BMW di ROWE Racing che nel finale stava gestendo la situazione”.

Mercedes ha colto il secondo podio consecutivo con Akkodis ASP, Marciello e Gounon hanno sfiorato uno storico bis al termine di una competizione che ha visto molteplici protagonisti alternarsi al comando delle operazioni.

L’attenzione si sposta ora sull’Italia, Timur e Raffaele si ritroveranno a Misano per il tradizionale atto valido per la Sprint Cup. Gounon, invece, impegnato nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship nel prossimo fine settimana, tornerà protagonista in Germania al Nuerburgring in occasione della penultima tappa del GTWC Europe Endurance Cup.

