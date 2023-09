Audi si conferma davanti a tutti nelle Q2 di Valencia del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Simon Gachet precede la Ferrari #69 di Emil Frey Racing e la BMW #46 di WRT, rispettivamente affidate a Albert Costa ed a Maxime Martin.

GTWC Europe, Q2 Valencia: Audi contro tutti

Sainteloc Racing #26, dopo una mediocre prestazione nella giornata di ieri, firma la prima pole del 2023 con Simon Gachet nella Sprint Cup. Il tracciato di Ricardo Tormo, completamente bagnato questa mattina sulla falsariga di quanto visto nella giornata di venerdì, ha visto il francese primeggiare con 2 decimi di scarto su Albert Costa (Emil Frey #69 Ferrari) e Maxime Martin (BMW #46 WRT).

Quarto temo per Lorenzo Patrese (Tresor Attempto Racing #99 Audi), vincitore ieri in Silver Cup ed oggi davanti a tutti. Il figlio d’arte ha tenuto testa alle due Lamborghini di VSR, rispettivamente affidate a Marcus Påverud #119 e Maximillian Paul #163.

Aurélien Panis (Boutsen VDS #9 Audi) partirà dall’ottava posizione come il secondo classificato in Gold Cup, mentre in Bronze Cup è da rimarcare il best lap di Hubert Haupt (Haut Racing Team #77 Mercedes) con solo 23 millesimi di Alex Malykhin (Pure Rxcing #911 Porsche).

Decima casella per il nostro Mattia Drudi (Tresor Orange #1 Audi), 18mo per Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #88 Mercedes). Il russo, leader del campionato con lo svizzero Raffaele Marciello, dovrà inseguire nella competizione di oggi pomeriggio, una missione non scontata nella difficile pista iberica che annualmente conclude il Motomondiale.

La sessione è stata interrotta a 12 minuti dalla conclusione in seguito ad un problema per la Ferrari #71 di AF Corse. Nicola Mariangeli (Silver) è finito nella ghiaia, la direzione gara non ha potuto non inserire la Safety Car.

Oggi la gara-2 alle 14.00, come sempre sulla canonica distanza dei sessanta minuti. La diretta verrà garantita su YouTube (GTWorld) e su Sky Sport.

Simon Gachet takes pole at Valencia. Who saw that coming? A top effort from the Frenchman. 📺 https://t.co/IqYnaW3v3l#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/i2XfRiKZoi — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 17, 2023

Luca Pellegrini