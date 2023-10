Ricardo Feller svetta nella Q1 di Zandvoort del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Lo svizzero di Tresor Orange 1 ed Audi mette tutti in riga sorprendendo nel finale Laurin Heinrich (CLRT Porsche #44) e Raffaele Marciello (Akkodis ASP Mercedes #88), rispettivamente secondo e terzo.

GTWC Europe Q1, Zandvoort: Feller guadagna 1p a Marciello in campionato

Feller guadagna un punto in campionato a Marciello, i due insieme ai rispettivi compagni di box sono ancora matematicamente in bagarre per il titolo nella Sprint Cup oltre alla temibile BMW #32 del Team WRT.

L’elvetico ha saputo strappare la pole-position poco prima dell’esposizione di una bandiera rossa, chiamata ad 1 minuto dalla fine per un incidente nel secondo settore da parte della Lamborghini #18 del GSM AB1 GT3 Team.

Red flag 🔴 Paul Meijer crashes the #18 Lambo. He's out of the car and okay. 📺 https://t.co/jeySrNWM5k#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/IWLNbGI2cT — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 14, 2023

Il contatto contro le barriere da parte della vettura schierata dal team monegasco ha messo fine alle ostilità incoronando Tresor Orange 1 Audi #40 davanti a CLRT Porsche #44, squadra al debutto tra i PRO con una line-up particolarmente interessante composta da Ayhancan Güven/Laurin Heinrich.

Raffele Marciello #88 scatterà in terza piazza davanti ad Andrea Caldarelli (VSR Lamborghini #60) e la già citata BMW #32, affidata questa mattina a Dries Vanthoor. Il tre volte campione ha concluso davanti a Frédéric Vervisch (Comtoyou Audi #12), Albert Costa (Emil Frey Racing Ferrari #69) e Christian Klien (JP Motorsport McLaren #111).

10mo posto per Alex Aka (Tresor Attempto Racing Audi #99), tedesco compagno d’auto di Lorenzo Patrese che oltre alla pole in Silver Cup si conferma anche in vetta al campionato con un punto extra su Jordan Love (Haupt Racing Team Mercedes #77).

Menzione d’onore anche per il belga Gilles Magnus (Comtoyou Audi #21), davanti a tutti in Gold Cup. Lontano, invece, l’Audi #9 di Aurélien Panis/Alberto Di Folco, presente in ultima posizione in classe ed al 25mo posto assoluto.

Alle 14.00 il via della race-1, come sempre diffusa in diretta streaming sul canale YouTube ‘GTWorld’. L’evento si terrà sulla canonica distanza dei sessanta minuti più un giro, a metà gara è previsto il pit stop obbligatorio.

A huge pole for the Tresor Attempto crew. This championship fight is closer than ever! 📺 https://t.co/jeySrNWM5k#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/IYsQ6gpFty — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 14, 2023

Luca Pellegrini