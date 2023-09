Dennis Marschall firma la pole position a Valencia nella Q1 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il portacolori di Audi e Tresor Attempto Racing svetta nella graduatoria assoluta e nella Bronze Cup tenendo testa a Raffaele Marciello (Akkodis ASP #88 Mercedes) e Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing #69 Ferrari).

GTWC Europe Q1 Valencia: Audi tiene testa a ‘Lello’

Audi contro tutti nell’impianto dedicato a Ricardo Tormo, Tresor Attempto Racing mette tutti in riga al termine di 20 intensi minuti con 64 millesimi di scarto sulla Mercedes #88 di Akkodis ASP.

Marciello, leader del campionato alla vigilia della penultima tappa della Sprint Cup, si è dovuto accontentare della seconda piazza tenendo testa alle due Ferrari 296 GT3 di Thierry Vermeulen #69 e Konsta Lappalainen #14.

Seguono Frédéric Vervisch (Comtoyou #12 Audi) davanti a Gilles Magnus (Comtoyou #21 Audi), il migliore in Gold Cup. Il belga ha tenuto testa nella propria categoria alla BMW #30 di WRT ed all’Audi #10 di Boutsen VDS.

Concludono la Top10 la Porsche #911 di Pure Rxcing, la McLaren #188 di Garage 59, la McLaren #11 di JP Motorsport e l’Audi #40 di Tresor Orange 1, presente in pista questa mattina con l’elvetico Ricardo Feller.

Menzione d’onore al termine del turno anche per la Mercedes #77 di Haupt Racing Team, davanti a tutti con Jordan Love. Il britannico ha colto la 17ma piazza overall precedendo in Silver Cup l’Audi #99 di Tresor Attempo Racing.

BMW restano lontane rispetto alla concorrenza. WRT insegue all’esterno delle prime dieci posizioni con entrambe le M4 GT3, il marchio bavarese proverà a rifarsi questo pomeriggio nella prima delle due gare in programma.

Race 1 starting order. It's interesting. Hard to say how it'll play out. #FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/daKaWk0iaW — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 16, 2023

Alle 14.00 la bandiera verde della race-1 sulla canonica distanza dei sessanta minuti. Come sempre la diretta della manifestazione verrà proposta in diretta sul canale YouTube (GT World) della serie e su Sky Sport.

