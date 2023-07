Raffaele Marciello firma la pole-position al termine della Q1 di Misano Adriatico del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il #88 di Akkodis ASP guiderà con Mercedes il gruppo questo pomeriggio per la 14ma volta in carriera, abile a precedere al termine della sessione l’auto #14 di Giacomo Altoé.

Ferrari ed Emil Frey Racing precedono Henrique Chaves (Garage 59 #188/McLaren), il migliore in Bronze Cup ed il belga Frédéric Vervisch (Comtoyou Racing #12/Audi), oltremodo competitivo sin dalle prove libere di ieri.

La McLaren di Nicolai Kjærgaard #159 conclude la lista dei migliori precedendo Loris Spinelli, iscritto all’appuntamento romagnolo con la Lamborghini #126 di Imperiale Racing. Ottimo ritorno nel GTWC Europe per la formazione italiana che disputerà solamente la sfida di questo fine settimana.

Marciello ha fatto la differenza nella seconda parte della qualifica quando ha deciso di fermarsi ai box per cambiare le gomme. Il campione in carica dell’Endurance Cup guarderà da lontano le BMW di WRT, in difficoltà nella soleggiata Misano.

BMW lontana, Patrese out in Silver

In merito segnaliamo infatti il 22mo posto di Charles Weerts #32 ed il 24mo di Valentino Rossi #46. Le M4 GT3 sembrano faticare più del dovuto nella tortuosa pista che annualmente accoglie anche il Motomondiale e la Superbike.

In Gold Cup è da rimarcare l’ottima prestazione per Gilles Magnus, belga che ha firmato il best lap con l’Audi #21 di Comtoyou. In Silver Cup, invece, svetta Mercedes con il britannico Jordan Love, iscritto alla manifestazione di Misano con una Mercedes AMG GT3 gestita da Haupt Racing Team.

In quest’ultima classe è da rimarcare l’uscita di scena da parte dell’Audi #99 di Tresor Attempto Racing di Lorenzo Patrese. Il leader del campionato è finito contro le barriere nel corso della sessione all’uscita di curva 1, il padrone di casa dovrà quindi partire dal fondo dello schieramento prima di cedere il testimone al tedesco Alex Aka.

Alle 14 il via della terza corsa del GTWC Europe Sprint Cup.

Da Misano – Luca Pellegrini