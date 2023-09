Prima pole position stagionale per Lamborghini nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup dopo un’avvincente Q1 in quel di Hockenheim. Jordan Pepper e VSR svettano nella classifica dei tempi abbattendo l’Audi #40 di Tresor Orange 1 di Ricardo Feller.

GTWC Europe, Q1 Hockenheim: Pepper beffa le Audi

Pepper, nonostante un singolo giro veloce, è stato semplicemente il migliore al termine dei 20 minuti previsti, Feller ed Audi hanno dovuto accontentarsi della seconda posizione. Il belga Frédéric Vervisch (Comtoyou #12 Audi) ha ottenuto la terza posizione davanti al padrone di casa Dennis Marschall (Tresor Attempto Racing #66 Audi), il migliore in Bronze Cup con un notevole margine sulla concorrenza.

Gilles Magnus (Comtoyou #21 Audi) partirà in quinta piazza come leader in Gold Cup, Lucas Légeret (Comtoyou #12 Audi) scatterà in sesta piazza davanti a Simon Gachet (Sainteloc Junior Team #25 Audi) e Patric Niederhauser (Sainteloc Junior Team #27 Audi).

12ma piazza e prima in Silver Cup per la Mercedes AMG GT3 #77 di Haupt Racing Team grazie all’ottimo crono di Jordan Love, semplicemente superiore alla concorrenza. L’auto citata partirà alle spalle della McLaren #159 di Garage 59 ed alla BMW #32 di WRT che con Charles Weerts ha saputo cogliere il 10mo crono overall solamente nei minuti conclusivi.

Discorso differente per Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #88 Mercedes), leader del campionato che ha dovuto accontentarsi della 28ma piazza. Situazione simile per Valentino Rossi (WRT #46 BMW), 35mo davanti alla Honda #28 di Nova Race affidata a Jacopo Guidetti.

Rincorsa difficile per il russo e per l’italiano, rispettivamente primo e secondo della graduatoria della Sprint Cup dopo Brands Hatch e Misano. Occasione importante, invece, per la BMW #32 di WRT, presente nella graduatoria con il medesimo punteggio della BMW #46 di Rossi/Martin.

Appuntamento ora nel pomeriggio alle 14.00 per il via della prima competizione in programma valida per il GTWC Europe. Come sempre la durata della prova sarà di sessanta minuti con cambio pilota obbligatorio nel cuore della gara.

Luca Pellegrini