Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon firmano la pole-position con Mercedes per la 3h del Nürburgring, quarto atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Il tridente di Akkodis ASP svetta sulla Lamborghini #63 di Iron Lynx, presente in classifica a +130 millesimi dalla vetta con Mirko Bortolotti/Andrea Caldarelli/Jordan Pepper.

Nürburgring, qualifiche: ‘Lello’ mago della pioggia

La prima sessione ha visto subito al top la Mercedes #88 di Akkodis ASP dopo una strepitosa prestazione da parte di Raffaele Marciello. Lo svizzero ha fatto la differenza con la propria AMG GT3, perfetto a stabilire il tempo di 2.10.848 con due decimi di margine su Mirko Bortolotti.

Il trentino di Iron Lynx #60 ha portato la propria Lamborghini davanti al britannico Sandy Mitchell, iscritto con l’Huracan GT3 EVO2 del team K-Pax Racing. Quarta posizione per l’Audi #11 di Comtoyou, sesta per la BMW #98 di ROWE Racing che guida il campionato alla vigilia della tappa tedesca del GTWC Europe.

Nürburgring: Akkodis ASP #88 resta davanti con Mercedes

Patric Niederhauser (Sainteloc #25) ha preceduto Mattia Drudi (Tresor Orange 1 #40) nella Q2. Audi ha tenuto testa a Porsche e Ferrari, rispettivamente in scena con Dinamic GT #54 ed AF Corse con la riconoscibile 296 GT3 #51. I tempi registrati nel secondo turno non hanno modificato la graduatoria combinata, il russo Timur Boguslavskiy che ha mantenuto la pole provvisoria con la propria Mercedes #88 di Akkodis ASP.

Sesto crono assoluto per l’ex campione del GTWC Europe da parte del russo, leader nell’importante classifica combinata con 4 decimi di scarto su Andrea Caldarelli (Iron Lynx #63). Terzo tempo per Ferrari, in pista con Alessio Rovera e Robert Shwartzman durante il primo ed il secondo turno.

Q3: Lamborghini ci prova, ma non basta contro AMG al Nürburgring

Lamborghini ha provato il tutto per tutto nella Q3 con Jordan Pepper. Il sudafricano ha impensierito a più riprese l’andorrano Jules Gounon #88, perfetto a respingere ogni attacco nel finale per solo 130 millesimi di secondo.

Luca Stolz/Maro Engel/Fabian Schiller (Mercedes-AMG Team Al Manar #777) partiranno dalla terza casella dello schieramento davanti a Lorenzo Ferrari/Maxi Goetz/ Thomas Drouet (Mercedes-AMG Team Akkodis ASP #87) ed a Mattia Drudi/Ricardo Feller/Dennis Marschall (Tresor Orange1 #40/Audi). 10mo posto per la BMW #98 di ROWE Racing, leader del campionato alla vigilia della tappa tedesca dell’Endurance Cup con Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann.

Appuntamento alle 14.45 per la penultima tappa del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup, di ritorno accanto all’Inferno Verde dopo un anno d’assenza a favore di Hockenheim.

Luca Pellegrini