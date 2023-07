Valentino Rossi/Maxime Martin vincono nella gara-2 di Misano Adriatico del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. WRT e BMW festeggiano sotto il sole della Romagna, mentre il ‘Dottore’ trionfa per la prima volta in carriera nel noto campionato di SRO. Seconda posizione per Christopher Haase / Lucas Légeret (Comtoyou Racing #11/Audi) davanti a Thomas Neubauer/Jean-Baptiste Simmenauer (WRT #31/BMW).

GTWC Europe, Misano, gara-2: WRT domina la scena

Dries Vanthoor ha amministrato la pole senza molti problemi. Il #32 di WRT ha allungato sull’Audi #25 di Patric Niederhauser (Sainteloc) e sulla M4 GT3 #46 di Maxime Martin, presente in scena con la seconda auto di WRT.

A pretty clean start and no changes among the top-three. Haase has jupmed Lappalainen for P4. Boguslavskiy loses two places to run 12th. 📺 https://t.co/sh27pYhOwh#FanatecGT #GTWorldChEu pic.twitter.com/rHEW0DjWol — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) July 16, 2023

Il primo colpo di scena della prova è arrivato a 42 minuti dalla conclusione in seguito ad un contatto alla ‘Quercia’ che ha visto protagonisti ben quattro auto. Alberto Di Folco (Boutsen VDS #9) ha terminato la propria corsa contro le barriere, l’Audi ha colpito le protezioni dopo una toccata con la R8 #99 di Tresor Attempto Racing di Alex Aka e la vettura gemella di César Gazeau.

Il FCY e successivamente la Safety Car sono state protagoniste, Vanthoor ha ripreso a dettare il passo poco prima della sosta obbligatoria per cambiare le gomme. Il #32 di Audi ha preceduto Niederhauser #25 e Martin #46.

Here's another look at the accident. Safety car now on-track. 📺 https://t.co/sh27pYhOwh#FanatecGT #GTWorldChEu pic.twitter.com/IZLK15rsUp — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) July 16, 2023

Rossi prende la vetta ai box, WRT svetta a Misano

Ai box, la BMW #32 ha perso moltissimo tempo. Charles Weerts si è ritrovato nel traffico, Valentino Rossi #46 si è ritrovato virtualmente al comando della race-2 di Misano in attesa della sosta dell’Audi #25 di Sainteloc Racing di Patric Niederhauser.

L’elvetico ha provato a rispondere all’assalto del team di Vincent Vosse, la missione non è riuscita. Il ‘Dottore’ si è trovato davanti a tutti per la prima volta in carriera, l’ex centauro non ha più mollato la vetta della classifica fino alla bandiera a scacchi.

Rossi e Martin festeggiano concludendo con margine davanti all’Audi #25 di Sainteloc ed alla BMW #31 di WRT, terza auto PRO che milita solamente nell’Endurance Cup. Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #88/Mercedes) hanno completato in quarta piazza, abili a rimontare dall’11ma posizione. Sconfitta, invece, per WRT #32, auto che dalla pole-position ha concluso in nona poszione.

Appuntamento ora con la Sprint Cup in quel Hockenheim a settembre, mentre per quanto riguarda il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS tornerà protagonista al Nuerburgring tra due settimane per il quarto atto dell’Endurance Cup.

Da Misano – Luca Pellegrini