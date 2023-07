Appuntamento da non perdere questo fine settimana con la prova di Misano Adriatico del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Ci sarà da divertirsi nel fine settimana che ci apprestiamo a commentare, due sfide che si prospettano particolarmente avvincenti dopo la bagarre di maggio in quel di Brands Hatch.

Dopo una lunga pausa torna infatti la Sprint Cup, la tappa romagnola del campionato europeo di SRO sarà il quinto appuntamento complessivo del GTWC Europe dopo la 1000km del Paul Ricard e la mitica 24h di Spa-Francorchamps valida anche per l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

Audi per il bis con Feller/Drudi

Mattia Drudi e Ricardo Feller sono i padroni della scena dopo le due sfide inglesi di qualche mese fa. Il padrone di casa e l’elvetico di Tresor Orange 1 hanno tutte le carte in regola per confermarsi al vertice, una missione non scontata contro Mercedes e BMW.

Sono attualmente 28.5 i punti del binomio di Audi Sport contro i 22 di imur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #88/Mercedes) ed i 19 di Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32/BMW). Entrambe le line-up citate sono favorite per un successo nella pista dedicata a Marco Simoncelli, pista che a differenza di Brands Hatch vedrà in scena anche i protagonisti della Bronze Cup.

Saranno infatti più di 29 gli equipaggi presenti, per motivi di spazio non era possibile accogliere la ‘Bronze Cup’ che successivamente diserterà anche il round di Zandvoort (Olanda) che per la prima volta concluderà il GTWC Europe 2023.

Attenzione in Italia anche alle varie Audi di Comtoyou Racing e Sainteloc Junior Team ed alle due Ferrari di Emil Frey Racing che hanno ben figurato in quel di Brands Hatch. Albert Costa/Thierry Vermeulen #69 e Giacomo Altoé/Konsta Lappalainen #14 tornano all’attacco in Romagna, circuito di casa anche per Lamborghini e per Vincenzo Sospiri Racing grazie a Jordan Pepper/Franck Perera #60.

GTWC Europe Misano: Audi favorita anche in Silver e Gold Cup

Occhi puntati sul costruttore dei Quattro Anelli anche in Silver Cup con Tresor Attempto Racing. Lorenzo Patrese ed Alex Aka sono virtualmente al comando della graduatoria assoluta, leader con due punti di margine sulla Mercedes #77 di Jordan Love/Frankie Bird (Haupt Racing Team).

All’attacco vedremo sicuramente le formazioni italiane con VSR e Nova Race. Nel primo caso spiccano Baptiste Moulin/Marcus Påverud, nel secondo segnaliamo Leonardo Moncini/Jacopo Guidetti. Menzione d’onore per i campioni italiani GT Sprint in carica, oltremodo competitivi nel 2022 nella serie tricolore.

Presente in Italia anche la Bronze Cup

Per la prima volta in questo 2023, anche la Bronze Cup parteciperà ad un round del GTWC Europe Sprint Cup. Ricordiamo infatti l’assenza nel Regno Unito ed in quel di Zandvoort per queste due categorie, escluse per una semplice ragione di spazio.

13 auto si contenderanno il successo in Romagna, quasi tutte sono iscritte anche all’Endurance Cup. Tra i team locali segnaliamo l’ingresso di Imperiale Racing che sulla falsariga della passata stagione torna in scena con Loris Spinelli/Dmitry Gvazava #126.

Patryk Krupinski / Norbert Siedler (JP Motorsport #112) e Henrique Chaves/ Miguel Ramos (Garage 59 #188) rappresenteranno McLaren, mentre Tresor Attempto Racing #66 presenta una terza auto sulla falsariga di quanto accade nell’Endurance Cup con Andrey Mukovoz/Dennis Marschall.

Occhi puntati anche su Sebastien Baud/Hubert Haupt ( Haupt Racing Team #79/Mercedes), Ayhancan Güven/Alex Malykhin (Pure Rxcing by Herberth #911/Porsche) e Eric Debard/Jim Pla (Akkodis ASP #87/Mercedes), line-up che hanno tutte le carte in regola per ambire al successo nell’insidiosa pista romagnola.

Venerdì le prove libere, sabato la Q1 e la successiva race-1. Il medesimo format verrà replicato nella giornata di domenica con la Q2 e la seconda sfida.

Luca Pellegrini