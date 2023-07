Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon #88 hanno vinto la 3h del Nürburgring, quarto atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Seconda affermazione del 2023 per la Mercedes di Akkodis ASP, meritatamente a segno davanti a Luca Stolz/Maro Engel/Fabian Schiller (Mercedes-AMG Team Al Manar #777) ed Mattia Drudi/Ricardo Feller/Dennis Marschall (Tresor Orange1 #40/Audi).

🏁We have new championship leaders! Akkodis ASP Team's Marciello/Boguslavskiy/Gounon win at the Nürburgring! That's also Gounon's 6th Endurance Cup win, tying him in the record books with Maxime Martin 📺 https://t.co/Spy9T0hcKz… #FanatecGT #GTWorldChEu pic.twitter.com/46euuzo4uh — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) July 30, 2023

GTWC Europe, Nürburgring: emozioni sin dalla prima curva

La prova si è aperta con una serie di contatti che ha visto in difficoltà molte auto. Maro Engel (Mercedes-AMG Team Al Manar #777), Maxi Goetz (Mercedes-AMG Team Akkodis ASP #87 ) e Jordan Pepper (Iron Lynx #63/Lamborghini) sono stati solo alcuni dei danneggiati dall’hairpin iniziale, mentre Dennis Olsen (Rutronik Racing #96) si portava secondo dall’11ma posizione.

Here's anoother look at the start. It all got a bit tasty into T1. 📺 https://t.co/Spy9T0hKA7#FanatecGT #GTWorldChEu pic.twitter.com/oclz2eETkP — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) July 30, 2023

Il norvegese si metterà subito all’attacco di Raffaele Marciello (Akkodis ASP #88/Mercedes), autore della pole ed abile a mantenersi in vetta. Lo svizzero ha tentato si scappare, mentre le BMW provavano lentamente a risalire la china dopo un via non perfetto.

‘Lello’, senza rivali, ha allungato sulla concorrenza, Olsen ha tenuto controllato ogni ipotetico ritorno da parte di Frédéric Vervisch (Comtoyou #11/Audi) e di Engel. Tanti duelli in pista durante i sessanta minuti iniziali, da segnalare su tutti un contatto in curva 11 tra la BMW #98 di ROWE Racing e la Lamborghini #63 di Iron Lynx. L’auto italiana di Jordan Pepper è stata la più danneggiata dal deciso assalto da parte di Marco Wittmann, determinato a recuperare più posizioni possibili in poco tempo.

BIG DRAMA as the #98 and the #63 Lambo make contact. Heavy damage for the Iron Lynx car, which limps into the pits. 📺 https://t.co/Spy9T0hcKz#FanatecGT #GTWorldChEu pic.twitter.com/YbmqHTLuot — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) July 30, 2023

Mercedes resta davanti, alla vigilia dell’ultima ora

Timur Boguslavskiy proverà a continuare quanto fatto da Marciello nel secondo stint, una missione non scontata. Il russo ha tentato di evitare il ritorno di Fabian Schiller #777, in rimonta con la propria AMG GT3. Il tedesco uscirà dai box al secondo posto presentandosi davanti a Laurin Heinrich #96.

Lenta rimonta, invece, da parte delle BMW con Nick Yelloly #98 presente in nona posizione dopo un’intensa ora per ROWE Racing. Da rimarcare in merito l’ottima rimonta da parte dell’auto gemella di Dan Harper/ Max Hesse/Neil Verhagen #998, presenti in 11ma piazza dopo uno start dalla 31ma casella.

Mercedes vs Mercedes

Akkodis ASP #88 ha iniziato in vetta gli ultimi sessanta minuti con un gap inferiore ai cinque secondi sulla concorrenza. L’ultima sosta non ha sorriso ai francesi, Luca Stolz #777 si è infatti portato ad un solo secondo dall’andorrano Jules Gounon una volta concluso l’ultimo passaggio in pit road.

Pit stops completed, it's a Gounon vs Stolz fight now. Traffic could have played a part, but Fontana's Porsche gets out of the way in a rather unusual fashion 📺 https://t.co/Spy9T0hcKz… #FanatecGT #GTWorldChEu pic.twitter.com/l8kZhshq00 — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) July 30, 2023

Gounon ha tentato di difendersi da Stolz, mentre Thomas Preining (Rutronik #96) regalava spettacolo con Ricardo Feller (Tresor Orange 1 #40). L’austriaco ha cercato in ogni modo di respingere l’elvetico che con la propria Audi ha costruito un sorpasso incredibile.

Le due auto hanno continuato side-by-side per metà pista con l’ex campione dell’ADAC GT Masters che ha avuto la meglio sull’alfiere di Porsche, attuale leader del DTM dopo le prime prove. Preining si è inchinato al portacolori di Audi Sport che disperatamente proverà a raggiungere anche le due Mercedes di vetta.

We're even bigger fans of wheel-to-wheel fights like this: Ricardo Feller vs Thomas Preining, everybody. Just.Epic. 📺 https://t.co/Spy9T0hcKz… #FanatecGT #GTWorldChEu pic.twitter.com/1ylmKHs1Uq — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) July 30, 2023

Il traffico permetterà a Gounon di scappare, il campione in carica non lascerà scampo a Stolz che dovrà accontentarsi della seconda posizione finale. Importantissima affermazione per la Mercedes #88 di Akkodis ASP, leader del campionato alla vigilia del championship decider di Barcellona visto l’assenza dalla Top10 da parte della BMW #98 di ROWE Racing.

Mattia Drudi/Ricardo Feller/Dennis Marschall (Tresor Orange1 #40/Audi) tornano a podio precedendo Patric Niederhauser /Christopher Mies /Simon Gachet (Saintéloc Junior Team #25/Audi), abili nel finale a superare la resistenza di Dennis Olsen/Thomas Preining /Laurin Heinrich (Rutronik Racing #96/Porsche).

We could watch this all day… Niederhauser's giving it everything, but Preining is driving the world's widest Porsche 📺 https://t.co/Spy9T0hKA7… #FanatecGT #GTWorldChEu pic.twitter.com/ZOkUgX5JCK — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) July 30, 2023

Ritiro dopo un contatto per la BMW M4 GT3 #46 di WRT di Valentino Rossi/Maxime Martin/Augusto Farfus, lontano dai migliori le Ferrari che hanno faticato durante tutto il fine settimana tedesco. Da rimarcare, invece, l’ottavo posto in rimonta conquistato da Charles Weerts/Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde (Team WRT #32/BMW), in difficoltà a lungo in questo 2023 per quanto riguarda l’Endurance Cup.

GTWC Europe, Nürburgring: Mercedes domina in Gold, Lamborghini in Silver

Dominio per David Schumacher/ Marius Zug/Miklas Born in Gold Cup. La vettura #157 di Winward Racing concretizza la pole-position di questa mattina imponendosi per la prima volta in questo 2023 davanti a Michele Beretta/Rolf Ineichen/Leonardo Pulcini (Iron Lynx #19/Lamborghini) ed a Calan Williams/Niklas Krütten/Jean-Baptiste Simmenauer (WRT #30/BMW).

Stessa storia in Silver Cup per Lamborghini grazie alla strepitosa performance da parte di Glenn van Berlo/Clemens Schmid/Benjamin Hites (GRT Grasser Racing Team #85). Audi conclude il podio, presente nell’ordine con Alex Aka/Pietro Delli Guanti/Lorenzo Patrese (Tresor Attempto Racing #99) e Sam Dejonghe / Loris Hezemans / Finlay Hutchison (Comtoyou Racing #12).

Porsche festeggia con Herberth in Bronze, delusione per le Iron Dames

Decisamente più complessa, invece, l’affermazione in Bronze Cup da parte di Ralph Bohn/Tim Heinemann/Robert Renauer. Affermazione di forza per Herbert Motorsport #91 (Porsche) davanti a Eddie Cheever III/Chris Froggatt/Jonathan Hui (Sky – Tempesta Racing by Garage 59 #93/McLaren) e Sebastian Baud/Hubert Haupt/Arjun Maini (Haupt Racing Team #79/Mercedes).

Rammarico per le Iron Dames. Sarah Bovy/Rahel Frey/Michelle Gatting , in pole dopo una qualifica perfetta, hanno perso ogni chance di vittoria dopo pochi metri in curva 1 in seguito ad un contatto da parte della BMW #32 di WRT.

Al termine della 3h tedesca è da evidenziare anche il successo da parte di Rob Collard/Dennis Lind (Barwell Motorsport #78/Lamborghini). Il team britannico esulta nonostante una penalità precedendo al traguardo Niki Leutwiler/Ivan Jacoma/Alex Fontana (Car Collection Motorsport #24/Porsche) e Samantha Tan/Joe Miller/Isaac Tutumlu ( ST Racing with Rinaldi #38/Ferrari).

Lunga pausa ora per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup che concluderà la propria stagione in autunno a Barcellona. Il campionato continentale di SRO, invece, tornerà protagonista con la Sprint Cup a settembre con il doppio round tra Hockenheim e Valencia.

Luca Pellegrini