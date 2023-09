Appuntamento da non perdere questo fine settimana da Valencia per il quarto appuntamento del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup Tutto è pronto per la penultima prova dell’anno, fine settimana potenzialmente decisivo per tutte le quattro classi in pista.

Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #88 Mercedes) sono gli uomini da battere nel particolare tracciato dedicato a Ricardo Tormo, pista che è presente dal 2021 nei piani del noto campionato continentale organizzato da SRO. Mercedes (Toksport WRT) ha dominato la scena nel 2021 con Luca Stolz e Maro Engel, mentre dodici mesi fa furono Ferrari (AF Corse) e Audi (WRT) ad imporsi, rispettivamente nella prima e nella seconda prova.

Boguslavskiy/Marciello contro tutti a Valencia

Alla vigilia della tappa iberica della Sprint Cup la riconoscibile AMG GT3 #88 vanta 63.5 punti contro i 54p di Mattia Drudi/Riccardo Feller (Tresor Orange 1 #40 Audi) ed i 46p di Charles Weerts/Dries Vanthoor (WRT #32 BMW).

Tre auto, rappresentanti tre differenti costruttori, restano in ogni caso in lotta per la conquista del titolo, tutto può ancora accadere a Valencia e soprattutto a Zandvoort in cui il meteo potrebbe giocare un ruolo chiave durante un’ipotetica finale. Leggermente più attardati, per il momento, Patric Niederhauser/ Erwan Bastard (41.5p) e Maxime Martin/Valentino Rossi (35.5p), rispettivamente con Audi e BMW.

Le qualifiche, in entrambe le piste, sarà una parte significativa del week-end, superare a Valencia e nella nota location Olandese non è per nulla scontato. Occhi puntati nel fine settimana che ci apprestiamo a commentare anche su Ferrari e Lamborghini, auto che hanno più volte sfiorato un successo da Brands Hatch ad oggi.

Emil Frey Racing rappresenterà ancora la Rossa con Giacomo Altoé/Konsta Lappalainen #14 e Albert Costa/Thierry Vermeulen #69, mentre VSR (Lamborghini #60) porterà in pista una line-up completamente nuova per la tappa iberica del GTWC Europe Sprint Cup. Franck Perera/Jordan Pepper verranno infatti rimpiazzati da Marco Mapelli/Andrea Caldarelli, campioni 2019.

GTWC Europe Valencia, Gold Cup: Audi prova a recuperare su BMW

Audi tenta di recuperare su BMW alla vigilia della penultima prova del GTWC Europe Sprint Cup in quel di Valencia. Calan Williams/ Niklas Krütten (WRT #30 BMW) sono al comando della graduatoria generale con 76.5p contro i 68.5p di Aurélien Panis/Alberto Di Folco, portacolori di Boutsen VDS (Audi #9).

La casa dei Quattro Anelli lotta contro l’unica BMW che è presente nello schieramento. WRT detta il passo provvisoriamente anche nella graduatoria overall (Endurance + Sprint) con ancora tre round da disputare.

GTWC Europe Valencia, Silver Cup: ultima chiamata per Alex Aka/Lorenzo Patrese?

Ultima chiamata per Alex Aka/Lorenzo Patrese alla vigilia della penultima prova del GTWC Europe Sprint Cup in quel di Valencia. Il tedesco e l’italiano di Tresor Attempto Racing #99 (Audi) sono attualmente in seconda piazza con 51.5p contro i 64 di Jordan Love.

L’australiano di Mercedes (Haupt Racing Team #77) è pronto per gestire il proprio margine nell’impianto che accoglie puntualmente la finale del Motomondiale. Attenzione anche a Ezequiel Pérez Companc/Jesse Salmenautio (Madpanda Motorsport #90 Mercedes) e Maximillian Paul/Yuki Nemoto (VSR #119 Lamborghini), equipaggi che possono entrare nella lotta per il successo e ‘rubare’ dei punti ai contendenti per il titolo.

Bronze Cup, tutti contro tutti a Valencia

Ultimo atto a Valencia per la Bronze Cup nel GTWC Europe Sprint. Tutto è ancora da scrivere dopo un fine settimana particolarmente interessante sul tracciato di Hockenheim. Sono ancora molti i protagonisti che possono primeggiare in una classe che, per motivi di spazio, non sarà presente a Zandvoort (Olanda) così come accaduto a Brands Hatch.

Henrique Chaves/Miguel Ramos (Garage 59 McLaren #188) sono leader del campionato con mezzo punto di margine su Alex Malykhin (Pure Rxcing #911 Porsche), presente nuovamente con Ayhancan Güven dopo un round in cui ha condiviso l’auto con Klaus Bachler

Robert Renauer/Ralf Bohn (Herbert Motorsport #91 Porsche) sono attualmente al terzo posto con sette lunghezze da recuperare sulla vetta. Menzione d’onore alla vigilia della tappa valenciana anche per Andrey Mukovoz/Dennis Marschall (Tresor Attempto Racing #66 Audi) e Sebastien Baud/Hubert Haupt (Haupt Racing Team #79 Mercedes), rispettivamente a segno in Germania nella race-1 e nella seconda competizione.

Come sempre due sfide da sessanta minuti caratterizzeranno il fine settimana. Le prove del GTWC Europe verranno offerte come sempre gratuitamente in diretta su YouTube attraverso il canale ufficiale ‘GTWorld’.

Luca Pellegrini