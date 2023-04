Mercedes ed Audi si spartiscono il bottino al termine delle prove libere del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup in quel di Monza. Akkodis ASP #88 e Tresor Attempto Racing #99 conducono le danze alla vigilia delle qualifiche di domani, sessione indetta per le 9.00.

Mercedes alla mattina, Audi al pomeriggio

Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon hanno regalato emozioni in mattinata iniziando al meglio il week-end brianzolo. L’equipaggio della vettura #88, campione in carica con Marciello/Juncadella/Gounon, ha concluso la prima sessione con pochi millesimi di scarto su Luca Stolz/Maro Engel/Fabian Schiller (AMG Team Al Manar Racing by GetSpeed #777) e Mattia Drudi/Ricardo Feller/Dennis Marschall (Tresor Orange 1 #40/Audi).

La FP1 è stata decisamente più indicativa, solo una bandiera rossa è stata sventolata in tutto il turno al fine di rimuovere la Porsche #62 di Parker Racing. Quest’ultima vettura bloccherà l’attività anche poche ore dopo in seguito ad un secondo errore da parte di Deker Pierce alla ‘Lesmo 1’.

Rossi contro le barriere nella FP2

Il Team Parker, al rientro nel GTWC Europe con Porsche dopo una presenza nel 2020 con Bentley, non è stato l’unica formazione ad avere dei problemi. Segnaliamo in merito anche un contatto contro le barriere della ‘Parabolica’ da parte di Valentino Rossi.

La ‘Leggenda del Motomondiale’ ha infatti concluso la propria corsa dopo un errore in frenata, la vettura non ha riportato dei danni significativi. Il #46 di WRT è atteso in scena domani quando condividerà l’abitacolo con Augusto Farfus/Maxime Martin.

Tresor Attempto Racing regna in Silver

Menzione d’onore al termine della prima giornata del GTWC Europe 2023 anche per Tresor Attempto Racing, squadra che con Alex Aka/Pietro Delli Guanti/Lorenzo Patrese #99 ha concluso in vetta la FP2.

Il team italiano e la realtà tedesca, insieme dall’ultima edizione della 12h del Golfo, hanno monopolizzato la scena in Silver Cup ottenendo anche il miglior tempo nella graduatoria assoluta. Audi sembra avere delle ottime chance di puntare anche alla prima posizione nella categoria regina, una missione non scontata vista l’agguerrita concorrenza di BMW e soprattutto Mercedes.

Da Monza – Luca Pellegrini