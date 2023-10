Raffaele Marciello prende le difese di Lorenzo Patrese al termine dell’evento di Zandvoort del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Lo svizzero ha infatti chiarito sui social la propria posizione nei confronti del giovane italiano, protagonista di un contatto con la Mercedes #88 targata Akkodis ASP nel primo giro della gara-2.

L’episodio in pista

Andiamo con ordine ripercorrendo quanto accaduto in Olanda, decisiva prova per l’assegnazione del GTWC Europe Sprint Cup. Marciello ha ‘assolto’ Patrese, criticato per aver spinto in testacoda l’auto rivale ed aver di fatto ‘contribuito’ al titolo dei ‘compagni di squadra’ Mattia Drudi e Ricardo Feller (Tresor Orange 1 Audi #40).

L’Audi di Tresor Attempto Racing #99 ha sbagliato nel corso del primo giro la frenata dell’impegnativa ‘Hans Ernst Bocht’, Timur Boguslavskiy si è girato e successivamente è stato costretto al ritiro dopo una seconda toccata con Comtoyou Audi #12 e Nova Race Honda #68.

Lorenzo Patrese è stato accusato non tanto per l’errore quanto per essere di fatto il compagno di squadra di Drudi/ Feller, diretto rivale per successo finale di Marciello/Boguslavskiy e meritatamente campioni in Olanda dopo un week-end stellare con due affermazioni ed una pole-position per race-1. La manovra del figlio di Riccardo Patrese non è ovviamente stata intenzionale visto che il #99 dello schieramento si stava contendendo il trofeo Sprint in Silver Cup con Haupt Racing Team Mercedes #77.

Tresor Orange 1 Audi ha successivamente vinto la gara-2 ed il campionato con Drudi/Feller, mentre Akkodis ASP Mercedes #88 ha concluso anticipatamente il campionato fermandosi ai box. Difficile giornata anche per Tresor Attempto Racing Audi #99, vettura che dopo esser finita nella ghiaia non ha saputo imporsi in classifica nella Sprint Cup contro la già citata Mercedes #77 di Haupt affidata a Jordan Love.

Raffaele Marciello, grande in pista e fuori

Raffaele Marciello ha subito preso le difese dell’italiano pubblicando due distinti post sui propri social: “E’ un peccato quando stai lottando per il titolo contro un rivale e l’auto del suo compagno di squadra ti viene addosso mettendoti fuori gioco, ma sono sicuro che è stata solamente una coincidenza. In ogni caso, sono contento per Mattia e Ricky perché se lo sono meritato, noi abbiamo fatto una stagione fantastica vincendo i titoli della classifica Assoluta ed Endurance, dunque possiamo essere orgogliosi di questo”.

It’s a pity when the sister car of the team we are fighting the championship crashes us out, but I’m sure it’s only a coincidence. I’m anyway happy for @MattiaDrudi and Ricky feller because they deserved it 🙂👍🏻

Anyway We had a fantastic season with endurance and overall… pic.twitter.com/BLdCviWdXK — Raffaele Marciello (@Team_RMarciello) October 15, 2023

L’ex vincitore della 24h di Spa-Francorchamps ha continuato dicendo successivamente: “Sicuramente Lorenzo ha fatto un grande errore, che sia stato di proposito o meno non sta a me giudicarlo, ma a questo punto non mi interessa più di tanto. Chiedo solo a tutti di non essere troppo aggressivi o cattivi nei suoi confronti. E’ un essere umano con dei sentimenti, per cui pensateci due volte prima di scrivere qualcosa sui social media”.

For sure @LorenzoPatrese did a big mistake , on purpose or not is not me who will judge it and at this point I don’t care anymore, I just ask to everyone to don’t be too aggressive or mean towards him. he is an human and he has feelings so think twice before you say anything on… — Raffaele Marciello (@Team_RMarciello) October 15, 2023

La giornata di Zandvoort si è conclusa successivamente con una bellissima foto che ritrae ‘Lello’ insieme a Lorenzo Patrese, due campioni del GTWC Europe 2023 nella medesima immagine. L’alfiere di Mercedes ha infatti vinto nuovamente la graduatoria combinata del GTWC Europe oltre al GTWC Europe Endurance Cup, mentre il giovane portacolori di Tresor Attempto Racing si è imposto nella classifica assoluta della Silver Cup per la prima volta in carriera.

Marciello guarda ora all’impegno di questo week-end a Donington Park nell’Intelligent Money British GT Championship ed agli altri programmi con Mercedes, determinato a vincere ancora prima della conclusione dell’anno agonistico. #nohate…

Luca Pellegrini