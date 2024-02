Si inizia a riempire l’entry list del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS con il ritorno di Lorenzo Ferrari. Il 21enne è atteso ai nastri di partenza con Tresor Competition dopo aver concluso un anno a tempo pieno nelle prove di durata con una delle due Mercedes AMG GT3 di Akkodis ASP.

Ritorno per Lorenzo Ferrari con Tresor Competition

Il nativo di Piacenza correrà ogni atto del GTWC Europe 2024 con la formazione di Ferdinando Geri, squadra che ha primeggiato con Mattia Drudi e Riccardo Feller nell’ultima edizione della Sprint Cup. L’ex campione italiano GT e dell’European Le Mans Series per quanto riguarda la categoria GTE si è impegnato nel 2023 anche in qualche gara nella Porsche Carrera Cup Italia oltre ai programmi internazionali in GT3.

Ferrari ha commentato: “Tornare in Tresor Competition è un’importante opportunità per la mia carriera e non vedo l’ora di scendere nuovamente in pista nella Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. Si tratta di una sfida importante che mi permetterà non solo di competere con i migliori piloti al mondo, ma anche di partecipare a competizioni leggendarie come la Crowdstrike Spa 24H”.

Non è mancato il parere di Geri, team principal di Tresor Competition: “Diamo il bentornato a Lorenzo nel nostro team. Il suo talento e la sua determinazione sono evidenti nei risultati che ha ottenuto finora e siamo sicuri che la nostra collaborazione porterà altre soddisfazioni. Abbiamo lavorato sodo per rafforzare l’assetto della squadra in vista di questo nuovo capitolo e grazie all’esperienza maturata e alla determinazione di tutti, sono sicuro che potremo toglierci altre soddisfazioni”.

Patric Niederhauser si unisce a Porsche

Patric Niederhauser cambia casacca dopo anni con Audi Sport. Lo svizzero entra nella grande famiglia di Porsche Motorsport e si appresta per gareggiare a tempo pieno nel GTWC Europe 2024 con una delle due auto del Team Rutronik.

L’ex vincitore dell’ADAC GT Masters dividerà il volante con Sven Mueller nelle dieci prove previste, mentre Julien Andlauer è atteso nell’Endurance Cup che inizierà in primavera in quel del Paul Ricard. Secondo anno in PRO per la struttura teutonica che proporrà anche un’unità in Bronze Cup con Dustin Blattner, Dennis Marschall e Loek Hartog.

‼️

I'm very excited and proud to tell you guys that I'm an official @PorscheRaces Driver!

Definitely a childhood dream coming true, racing for and with such an iconic brand🙏

…

I'll be able to tell you more about my programs soon but 2024 is looking great✌️.#porsche #racing pic.twitter.com/bf6YXgdTg7 — Patric Niederhauser (@P_Niederhauser) February 7, 2024

52 eventi nel GT World Challenge 2024

Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren e Porsche sfidano Mercedes nel Fanatec GT World Challenge Powered by AWS 2024. Saranno ben nove le case attese nei 52 eventi organizzati da SRO tra Australia, Asia, Europa e America.

Il formato rimane invariato con ciascun marchio rappresentato dai team dei propri clienti in ogni singolo angolo del globo. I punti vengono assegnati in tutte le classi, la distribuzione varia in base alla durata della gara e al numero di auto in competizione. Ricordiamo ad esempio che in Asia non vi sono delle prove di durata come negli altri Continenti (24h Spa, 12h di Bathurst ed 8h Indianapolis valide anche per l’Intercontinental GT Challenge).

Dal Regno Unito all’Europa

Dan Harper e Darren Leung correranno con Century Motorsport nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup dopo aver vinto il British GT Championship 2023. I britannici che stanno correndo in coppia l’Asian Le Mans Series sono attesi nella categoria continentale che sbarcherà in Italia in quel di Misano a maggio.

Il pilota ufficiale BMW e l’ottimo Bronze driver saranno quindi indubbiamente da tenere in considerazione con la riconoscibile M4 GT3 #991. Ricordiamo che il primo dei due citati è atteso anche nell’Endurance Cup con ROWE Racing sulla falsariga di quanto accaduto nella passata stagione. L’ex campione della Carrera Cup GB è stato annunciato recentemente con la struttura tedesca in compagnia di Max Hesse, Augusto Farfus, Nick Yelloly, Phillip Eng e Marco Wittmann.

You couldn’t get rid of us that easily 👊 We’re getting the band back together as me, Darren and @Century_Msport will be teaming up for a first attempt at the @GTWorldChEu Sprint Cup this year. We can’t wait to get started!#GTWorldChEu #BMWMMotorsport pic.twitter.com/8o94L1SJVy — Dan Harper (@DanHarperRacing) February 8, 2024

Luca Pellegrini