Dopo una lunghissima pausa estiva torna da Hockenheim il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Appuntamento da non perdere in Germania per un evento da non perdere, il terzo della stagione dopo Brands Hatch e Misano Adriatico.

Per la prima volta nella storia la nota pista che sorge nel Baden-Württemberg accoglierà la Sprint Cup dopo aver ospitato l’Endurance Cup che a fine luglio ha toccato il Nürburgring dopo una stagione d’assenza.

GTWC Europe Hockenheim: BMW prova l’inseguimento a Mercedes

BMW cerca Mercedes dopo la vittoria di Misano di luglio con Valentino Rossi/Maxime Martin. La coppia #46 di WRT è balzata al secondo posto della graduatoria assoluta e con 30.5 condivide la posizione con Dries Vanthoor/Charles Weerts #32, pluricampioni del GTWC Europe Sprint Cup che non hanno mai vinto quest’anno.

La compagine di Vincent Vosse è attualmente all’attacco di Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #88/Mercedes), due volte a segno in questo 2023 ed attualmente al comando della Sprint Cup. La squadra francese guarda la concorrenza dal top della classifica, mentre Audi insegue le squadre citate con Mattia Drudi/Ricardo Feller (29p) e Lucas Legeret /Chris Haase (26.5p).

Nella pista di Hockenheim attenzione anche alla Ferrari che dopo il podio di Misano è attesa ad un nuovo piazzamento al vertice. In merito segnaliamo Albert Costa/Thierry Vermeulen #69 e Giacomo Altoé/Konsta Lappalainen #14, coppia in scena con Emil Frey Racing.

GTWC Europe Hockenheim Gold Cup, BMW sfida Audi

WRT ha ereditato a Misano Adriatico il primato nella Sprint Cup con Calan Williams/ Niklas Krütten. Sono 52.5 i punti all’attivo della coppia legata a BMW che ha superato di oltre 10 punti la coppia italo-francese composta da Aurélien Panis/Alberto Di Folco.

La vettura di Boutsen VDS ha 41.5 punti all’attivo dopo un altalenante fine settimana in Romagna con una vittoria ed un ritiro. Difficile soprattutto la race-2 con un problema in qualifica e soprattutto un incidente alla ‘Quercia’ nelle prime fasi della prova.

Silver Cup, Alex Aka/Lorenzo Patrese provano a scappare?

Alex Aka/Lorenzo Patrese provano a prendere il largo nella Silver Cup del GTWC Europe Sprint Cup. Il tedesco e l’italiano, presenti con l’Audi #99 di Tresor Attempto Racing, sono meritatamente al top della classifica generale con 3 punti di margine sulla concorrenza. La vettura #99 detta il ritmo sulla Mercedes #77 di HRT di Jordan Love/Frankie Bird, unici che obiettivamente sembrano in grado di tenere testa alla vettura tricolore.

Madpanda Motorsport #90 (Mercedes), le due Lamborghini di Vincenzo Sospiri e l’Honda NSX GT3 di Nova Race affidata a Jacopo Guidetti ed a Leonardo Moncini inseguono al momento le due équipe citate in precedenza, una dinamica che potrebbe cambiare nell’impegnativo fine settimana che commenteremo a partire dalla giornata di sabato.

GTWC Europe Hockenheim Bronze Cup, tutti contro Garage 59

Tutti contro Garage 59 e McLaren nella Bronze Cup del GTWC Europe Sprint Cup. Henrique Chaves/Miguel Ramos #188 hanno dominato per ora la scena imponendosi in entrambe le prove disputate a Misano Adriatico.

Ayhancan Güven/Alex Malykhin #911 inseguono con Porsche (Pure Rxcing) alla vigilia dell’evento di Hockenheim, mentre ci si attende una risposta di AF Corse e Ferrari che non ha brillato in casa con Louis Machiels/Andrea Bertolini #52.

Come sempre le due qualifiche e le due gare del GTWC Europe verranno proposte in diretta su YouTube attraverso il canale ‘GTWorld’. Il programma inizierà venerdì con le prove libere, sabato è indetta la Q1 che precederà la race-1. Il medesimo format si ripeterà nella giornata di domenica.

Luca Pellegrini