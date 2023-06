Prima 24h di Spa-Francorchamps per WRT con BMW dopo una lunga e vincente storia con Audi Sport. La compagine di Vincent Vosse è attesa a dare spettacolo nella pista di casa, due auto verranno schierate nella top class come accade regolarmente in tutte le prove del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

I belgi hanno tutte le carte in regola per ben figurare, la realtà locale tenta di imporsi per la prima volta nel GTWC Europe con BMW dopo aver sfiorato il successo a più riprese nelle prime tre prove (Endurance e Sprint da aprile ad oggi).

Charles Weerts/Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde #32 e Valentino Rossi/Maxime Martin/Augusto Farfus #46 difenderanno i colori di WRT in un fine settimana in cui tutto può succedere, una prova che può riscrivere l’intera storia del campionato.

Attualmente la BMW M4 GT3 ha saputo imporsi con WRT nella 24h di Dubai e nella 9h di Kyalami. Cresce ora l’attesa per l’esame più importante dell’anno per un team che dopo diversi anni ha disertato il round del Nurburgring, prova in cui BMW Motorsport ha concluso al secondo posto con i colori di ROWE Racing.

La CrowdStrike 24h Spa segna il primo vero esame di WRT con il brand bavarese, l’inizio di un lungo cammino insieme che continuerà nella prossima stagione quando Vincent Vosse ed i propri uomini si troveranno proiettati anche nel FIA World Endurance Championship nella classe regina. Il Mondiale e la 24h Le Mans attendono BMW, già presente in North America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Charles Weerts e Dries Vanthoor a caccia del primo acuto a Spa

Charles Weerts e Dries Vanthoor sono i due padroni di casa che gareggiano con WRT, entrambi però non hanno mai primeggiato nella maratona delle Ardenne. Il 2023 potrebbe modificare questa scomoda statistica, una condizione non scontata nella mitica pista che sorge in Vallonia.

Il primo, campione in coppia con il fratello di Laurens Vanthoor delle ultime tre edizioni del GTWC Europe Sprint Cup, ha riportato ai nostri microfoni: “Per me la 24h di Spa è speciale, è stata una delle prime gare che ho visto dal vivo e sarebbe bello mettere in bacheca questo specifico trofeo”. Situazione simile per Vanthoor: “Lo stesso vale per me, non vedo l’ora di poter vincere almeno una volta. La line-up è valida e credo che abbiamo una chance concreta di puntare in alto. Nel 2023 abbiamo una speranza”.

I due hanno continuato parlando dell’attesa per le qualifiche odierne e soprattutto per sabato quando alle ore 16.30 inizierà la gara: “La pista evolve molto e ci sono diverse differenze rispetto a quanto abbiamo visto dei test. Il lavoro da fare è tanto in vista del fine settimana. La macchina è buona, la pioggia può essere un problema e come a Le Mans ci sono molte variabili da tenere in considerazione. Ci sono diversi piloti PRO-Am e Bronze, l’importante è stare fuori dalle situazioni più difficili al fine poi di contendersi il successo”.

WRT e ROWE Racing per il bene di BMW

WRT rappresenterà BMW Motorsport in compagnia di ROWE Racing, struttura tedesca che ha vinto a Monza l’opening round del 2023. Le due realtà sono pronte per collaborare per il bene del brand, più importante del singolo team. ” Siamo dei team BMW e quindi teniamo alto il nostro marchio. Ovviamente ognuno vuole vincere la gara, ma bisogna sempre ricordare che rappresentiamo la medesima casa. L’interesse di BMW è la cosa più significativa da tenere in considerazione”.

Weerts ha quindi messo in chiaro le cose alla vigilia di un week-end importante per la struttura bavarese che per ora ha vinto solamente una competizione di un giorno. Ricordiamo in merito l’acuto di WRT dello scorso gennaio in quel di Dubai, una vittoria ottenuta con WRT.

Da Spa- Luca Pellegrini