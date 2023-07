In attesa del via della CrowdStrike 24h Spa è stato svelato il calendario 2024 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Stephane Ratel ha incontrato i media ai piedi dell’Eau Rouge presentando la prossima stagione agonistica del principale campionato continentale riservato alle vetture GT.

Monza e Misano presenti

Monza e Misano confermano la propria presenza nel calendario continentale del GTWC Europe. La pista lombarda passerà da aprile a settembre in seguito ai lavori di ammodernamento che l’autodromo dovrà disputare nel periodo invernale.

L’Endurance Cup toccherà nuovamente il tracciato brianzolo, mentre la Sprint Cup si dirigerà ancora a Misano nel mese di maggio. Il 2024 scatterà al Paul Ricard (Endurance Cup) e successivamente continuerà in quel Brands Hatch (Sprint Cup).

La 24h di Spa mantiene la collocazione provvisoria del 2023 nel mese di giugno, successivamente si correrà ad Hockenheim (Sprint) e Nuerburgring (Endurance). La Francia tornerà protagonista ad agosto con Magny-Cours (Sprint), mentre Barcellona ricoprirà l’ultimo atto della Sprint Cup ad ottobre dopo la 3h di Monza.

Jeddah conclude il GTWC Europe

Per la prima volta in oltre 10 anni di storia, il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup concluderà il proprio campionato a Jeddah. L’Arabia Saudita eleggerà i campioni della categoria continentale, la nota location che da alcuni anni accoglie il Mondiale di F1 ospiterà SRO a novembre.

Tutte le gare del GTWC Europe non saranno concomitanti con il FIA World Endurance Championship o il DTM. SRO ha voluto anche evitare qualsiasi evento simultaneo con il GTWC Asia ed il GTWC America.

La 24h del Nuerburgring entra nell’IGTC

La 24h del Nuerburgring entra nel calendario dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. La manifestazione teutonica diventa protagonista della realtà globale di SRO, la corsa si svolgerà nel primo week-end di giugno con un mese di scarto dalla 24h di Spa e due settimane dalla 24h du Mans.

Il campionato comprenderà ovviamente anche la maratona delle Ardenne, mentre l’Australia sarà protagonista a febbraio con la 12h di Bathurst. Escono di scena Kyalami e Abu Dhabi, il finale sarà in autunno ad Indianapolis con la 8h che varrà anche per il GTWC America.

Luca Pellegrini – Da Spa