Jacopo Guidetti debutterà con Nova Race (Honda) nella prossima stagione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il pilota lombardo è atteso ad una nuova sfida dopo aver conquistato il Campionato Italiano GT Sprint in compagina di Leonardo Moncini.

Dall’Italia all’Europa per i campioni italiani

Il nostro connazionale passa al GTWC Europe, il più importante campionato europeo per quanto riguarda il vastissimo panorama delle GT3. Guidetti ritroverà nuovamente Moncini, Nova Race ed Honda per tutte le cinque tappe del prestigioso campionato di SRO che scatterà da Brands Hatch a maggio con due competizioni sulla canonica distanza di 60 minuti.

Il Regno Unito aprirà le danze, Misano, Hockenheim, Valencia e Zandvoort concluderanno nell’ordine una stagione che si prospetta oltremodo interessante. I test pre-stagionali, invece, si disputeranno al Paul Ricard all’inizio del mese di marzo.

Honda si aggiunge alla serie dopo alcune sporadiche presenze in passato. La squadra di Luca Magnoni approda a livello internazionale nel GT World Challenge dopo aver disputato alcune tappe dell’International GT Open. Nova Race schiererà una seconda NSX GT3 nel GTWC Europe con Diego Di Fabio e Erwin Zanotti.

Jacopo Guidetti: “Daremo il massimo, gli sforzi stanno pagando”

Il nativo di Desenzano del Garda ha affermato ai nostri microfoni a margine dell’annuncio citato: “Sono contentissimo di questa nuova avventura. Credo che sia un salto importante della mia carriera, faremo un test a cremona in vista della stagione che inizierà ufficialmente con i test collettivi del Paul Ricard. Esordirò su tracciati nuovi ad eccezione di Misano in cui abbiamo vinto nel 2022. Sarà difficile, ma siamo pronti per questo nuovo impegno”.

Il bresciano, impegnato nel 2022 anche in Asia in occasione delle prove del Thailand Super Series, è convinto che il successo nel campionato tricolore sia stato importante in vista del 2023, un passaggio fondamentale per l’approdo in una delle serie più importanti del mondo: “Sicuramente le vittorie ottenute ci ha reso più forti, vincere il titolo italiano è stato importante per tutto il team e ci ha permesso di capire che possiamo raggiungere dei nuovi traguardi. Speriamo di attendere le aspettative in Europa”.

La squadra e la Honda NSX GT3 saranno le medesime che abbiamo visto nel 2022 nell’ACI GT Sprint. Nova Race, Jas Motorsport e Leonardo Moncini condivideranno con Jacopo Guidetti l’intera Sprint Cup del GTWC Europe, un gruppo assodato che non teme confronti: “A livello mentale è importante che non ci siano cambiamenti rispetto al 2022, Jas e Nova stanno credendo tanto in noi. Daremo il massimo e per ora gli sforzi stanno pagando. Il livello ovviamente si è alzato, ma siamo fiduciosi. Il GTWC Europe è un molto selettivo, le gare sono poche ed ogni errore può costare caro”.

Il 20enne, galvanizzato da questo intenso programma, ha concluso affermando: “Mi aspetto delle gare tiratissime, gli avversari sono dei professionisti. Mi piace l’idea di confrontarmi con loro. Ci stiamo preparando al meglio per supportare tutte le sfide che dovremo incontrare. Dovremo dare il massimo in ogni situazione, in pista ed ai box. Il pit stop è cruciale in una prova di sessanta minuti e nel GTWC non ci sono dei limiti di tempo”.

