Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello festeggiano il terzo successo stagionale ad Hockenheim dopo gara-2 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Mercedes ed Akkodis ASP #88 svettano in Germania precedendo all’arrivo le Audi di Lucas Legeret/Christopher Haase (Comtoyou #11) e Patric Niederhauser/ Erwan Bastard (Saintéloc Junior Team #25).

Marciello and Boguslavskiy are back on top. That's a third Sprint win of the season for the #88 Mercedes. 📺 https://t.co/UpSXOSmXxM#FanatecGT #GTWorldChEu pic.twitter.com/PDOmKdif8p — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 3, 2023

GTWC Europe Hockenheim, gara-2: Drudi resiste a Lello al via

Mattia Drudi (Tresor Orange 1 #40 Audi) ha tenuto testa a Raffaele Marciello (Akkodis ASP #88 Mercedes) nelle prime fasi della prova. L’italiano e lo svizzero si sono sfidati sin da subito, mentre Maxime Martin conquistava la quarta piazza con la propria BMW #46 (WRT) dopo un perfetto start da parte dall’ottava casella della griglia.

Dopo una breve Safety Car, causata da un incidente in curva 8 tra Adam Eteki (Boutsen VDS Racing #10 Audi), Paul Evrard (Saintéloc Junior Team #26 Audi) e Patryk Krupinski (JP Motorsport #112 McLaren), la battaglia è ripresa con Marciello che non ha perso occasione per attaccare la testa della corsa.

We are racing! Some bold BMWs off the line – the #46 jumps to P4. 📺 https://t.co/UpSXOSmpIe#FanatecGT #GTWorldChEu pic.twitter.com/RrS4kj6A5E — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 3, 2023

Mercedes prova a fare la differenza

La ripartenza segnerà il sorpasso da parte di ‘Lello’ ai danni dell’Audi #40 di Drudi che riceverà dalla direzione gara anche una sanzione di 5 secondi per aver commesso una falsa partenza. Il romagnolo ha in ogni caso completato lo stint in seconda posizione resistendo al meglio ai vari attacchi portati da Maxime Martin.

Ottimo passo da parte del belga di BMW, teammate di Valentino Rossi che dopo una partenza perfetta si è ritrovato in scia alle due auto di testa. Leggermente staccati, invece, gli altri con la M4 GT3 #32 apparentemente inferiore con Vanthoor all’auto gemella.

Marciello has done it – the Mercedes hits the front! 📺 https://t.co/UpSXOSmXxM#FanatecGT #GTWorldChEu pic.twitter.com/h6gJ3QwQvS — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 3, 2023

Mercedes controlla e torna a vincere

Timur Boguslavskiy #88 si è ritrovato leader ed ha provato a continuare al meglio il lavoro di Marciello. Lucas Légeret (Comtoyou Racing #11 Audi) e Erwan Bastard (Saintéloc Junior Team #25 Audi) si sono inseriti provvisoriamente in zona podio approfittando della sanzione dell’Audi #40 di Tresor Orange 1 e di un pit non velocissimo da parte di WRT.

Il finale non ha cambiato le carte in tavola con il russo Timur Boguslavskiy che ha tenuto la posizione, il compagno di squadra di Raffaelle Maricello ha ottenuto la terza affermazione del 2023 allungando in campionato dopo il ritiro della race-1.

Lucas Legeret/Christopher Haase (Comtoyou #11 Audi) e Patric Niederhauser/ Erwan Bastard (Saintéloc Junior Team #25 Audi) hanno completato il podio davanti alla R8 #40 di Mattia Drudi/Ricardo Feller. Charles Weerts/Dries Vanthoor (Team WRT #32 BMW) seguono nell’ordine tenendo testa alla Ferrari #69 di Emil Frey Racing e la BMW #46 di WRT.

GTWC Europe Hockenheim, gara-2 nelle altre classi. Patrese/Aka tornano a vincere in Silver Cup

Lorenzo Patrese/Alex Aka tornano al successo in Silver Cup con Tresor Attempto Racing. L’italiano ed il tedesco festeggiano Jordan Love/Alain Valente (Haupt Racing Team #77 Mercedes) e Ezequiel Pérez Companc/Jesse Salmenautio (Madpanda Motorsport #90 Mercedes), mentre in Gold Cup è da rimarcare un nuovo successo dalla pole-position da parte di Aurélien Panis/Alberto Di Folco (Boutsen VDS Racing #9 Audi).

Terza affermazione dell’anno per l’italiano ed il francese davanti a Gilles Magnus / Finlay Hutchison (Comtoyou Racing #21 Audi) ed all’auto gemella #10 di César Gazeau/Adam Eteki. Niente doppietta per WRT che ha dovuto accontentarsi della quarta posizione.

Mercedes ottiene il successo anche in Bronze Cup con Sebastien Baud/Hubert Haupt (Haupt Racing Team #79 Mercedes). I tedeschi esultano precedendo dopo sessanta minuti d’azione davanti a Ralf Bohn/Robert Renauer (Herberth Motorsport #91 Porsche) ed a Andrey Mukovoz/Dennis Marschall (Tresor Attempto Racing #66 Audi).

Piccola pausa ora per il GTWC Europe che riprenderà in quel di Valencia (Spagna). Sarà la quarta e penultima prova della Sprint Cup prima del gran finale che ad ottobre si svolgerà in Olanda nell’impegnativo tracciato di Zandvoort.

Here's how they finished. Ultimately that was a comfortable win for the #88 crew. 📺 https://t.co/UpSXOSmpIe#FanatecGT #GTWorldChEu pic.twitter.com/Z6uifPWGlt — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 3, 2023

Luca Pellegrini