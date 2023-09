Ricardo Feller e Mattia Drudi firmano il successo nella gara-1 di Hockenheim del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Seconda affermazione del 2023 per l’Audi #40 di Tresor Orange 1 davanti a Frédéric Vervisch / Nicolas Baert (Comtoyou #12 Audi) ed a Albert Costa/Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing #69 Ferrari). Ritiro per la Mercedes #88 di Akkodis ASP, in difficoltà dopo pochi minuti.

Tresor Orange1 wins – and Vermeulen snatches third from Vanthoor at the very end! 📺 https://t.co/d3KkbdoAYd#FanatecGT #GTWorldChEu pic.twitter.com/ybmxt3OprV — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 2, 2023

GTWC Europe, Hockenheim gara-1: Lamborghini vs Audi tra le bandiere gialle

Jordan Pepper (VSR #60 Lamborghini) vs Ricardo Feller (Tresor Orange 1 #40 Audi) nei primi giri di una race-1 che verrà presto neutralizzata in seguito ad un contatto in curva 6 tra la Porsche #44 del CLRT e Mercedes #87 di Akkodis ASP. Quest’ultima vettura non riuscirà a riprendere la propria corsa, la Safety Car sarà inevitabile per rimuovere l’auto di Jim Pla.

We are racing – and it's a clean start. 📺 https://t.co/d3Kkbdp8NL#FanatecGT #GTWorldChEu pic.twitter.com/8ynEmmP9RU — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 2, 2023

La situazione resterà cristallizzata anche alla ripartenza, fase che non vedrà in pista la Mercedes #88 di Akkodis ASP. Timur Boguslavskiy è rientrato ai box dopo aver subito un danno nelle concitate fasi iniziali, il russo e Raffaele Marciello hanno automaticamente alzato bandiera bianca dopo meno di 15 minuti d’azione.

I vincitori della race-1 di Brands Hatch e di Misano Adriatico lasciano quindi dei punti preziosi in classifica alla concorrenza. La squadra francese dovrà rifarsi nella giornata di domani a partire dalle qualifiche che come sempre precederanno la gara.

Tutto resterà immutato nelle parte alta della graduatoria, mentre la Safety Car tornerà protagonista dopo un incidente che in curva 7 vedrà uscire di scena la Ferrari #52 di AF Corse e l’Honda #28 di Nova Race. Le due vetture sono finite contro le barriere, tradite da un testacoda da parte della Lamborghini #119 del VSR.

La ripartenza vedrà un deciso e vincente assalto di Feller alla Lamborghini #60 di Pepper. Il sudafricano dovrà arrendersi all’elvetico che regolarmente gareggia nel DTM, perfetto a beffare l’ex campione del GTWC America sul rettifilo principale.

CHANGE FOR THE LEAD! Feller goes around the outside of Pepper and moves the Audi into P1. 📺 https://t.co/d3KkbdoAYd#FanatecGT #GTWorldChEu pic.twitter.com/AnZHVcLp1u — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 2, 2023

Audi contro Audi per la vittoria

I pit stop ribalteranno la graduatoria provvisoria, Nicolas Baert (Comtoyou #12 Audi) passerà al comando davanti a Mattia Drudi #40, Dries Vanthoor (WRT #32 BMW), Franck Perera #60 e la Ferrari #69 di Emil Frey Racing di Thierry Vermeulen.

La musica cambierà presto, il romagnolo prenderà infatti il comando delle operazioni con una relativa scioltezza dopo un deciso attacco tra curva 6 e l’ottava piega del tracciato di Hockenheim. L’italiano allungherà sulla concorrenza, mentre Vanthoor tenterà di recuperare su Baert nei minuti conclusivi.

Drudi re-takes the lead from Baert. That was a pretty simple move in the end. 📺 https://t.co/d3KkbdoAYd#FanatecGT #GTWorldChEu pic.twitter.com/Y9eLDGshfz — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 2, 2023

La classifica non cambierà più per le prime tre piazze fino al traguardo, Ricardo Feller/Mattia Drudi #40 otterranno una bellissima vittoria davanti a Frédéric Vervisch / Nicolas Baert #12 ed a Albert Costa/Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing #69 Ferrari).

La Rossa ha ottenuto il gradino più basso del podio, un risultato ottenuto dopo un sorpasso all’ultimo giro ai danni della BMW M4 GT3 #32 di WRT di Charles Weerts/Dries Vanthoor. Vermeulen non si è risparmiato su Vanthoor che alla penultima piega del tracciato di Hockenheim ha dovuto alzare bandiera bianca.

Bella rimonta dalla 10ma piazza per i pluricampioni della serie che termineranno davanti a Calan Williams/ Niklas Krütten (WRT #30 BMW), vincitori in Gold Cup. Ritiro, invece, per la Lamborghini #60 di VSR, tradita nel finale da un problema tecnico, mentre è da segnalare l’ottavo posto di Maxime Martin/Valentino Rossi (WRT #46 BMW) dopo un recupero dalla 35ma posizione in griglia.

GTWC Europe, Hockenheim gara-1 nelle altre classi: Tresor Attempto svetta anche in Bronze Cup

Successo overall ed in Bronze Cup per la formazione di Ferdinando Geri. Andrey Mukovoz/Dennis Marschall (Tresor Attempto Racing #66 Audi) hanno letteralmente controllato la scena dal primo all’ultimo giro concludendo davanti a Ralf Bohn/Robert Renauer (Herberth Motorsport #91 Porsche) ed a Klaus Bachler/Alex Malykhin (Pure Rxcing by Herberth #911 Porsche).

In Gold Cup torna a vincere WRT dopo una gestione perfetta della prova. Calan Williams/ Niklas Krütten vincono ancora concludendo la race-1 davanti alle Audi di Boutsen VDS di César Gazeau/Adam Eteki #10 e Aurélien Panis/Alberto Di Folco #9.

Ladies and gentlemen, your Race 1 winners at Hockenheim 🏆#FanatecGT #GTWorldChEu pic.twitter.com/uMRlYI7AMt — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 2, 2023

Menzione d’onore anche per Haupt Racing Team #77, squadra a segno in Silver Cup con Alain Valente/Jordan Love. Ezequiel Pérez Companc/Jesse Salmenautio (Madpanda Motorsport #90 Mercedes) si sono dovuti accontentare della seconda piazza davanti a Simon Connor Primm/Maximillian Paul (Paul Motorsport #65 Lamborghini). Out, invece, Alex Aka/Lorenzo Patrese, alfieri di Tresor Attempto Racing #99 che sono stati traditi da un contatto.

Domani un nuovo giorno d’azione ad Hockenheim con una Q2 ed una race-2 da non perdere.

Luca Pellegrini