Raffaele Marciello e Christopher Mies regalano a Mercedes ed ad Audi la pole-position a Brands Hatch, primo appuntamento del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Domani due sfide da non perdere, entrambe sulla distanza dei sessanta minuti.

GTWC Europe Brands Hatch, qualifiche: Lello svetta sulle Ferrari

Giro perfetto nel finale per Raffaele Marciello (Akkodis ASP #88/Mercedes). L’elvetico ha fatto la differenza nell’ultimo passaggio cronometrato, abile ad avere la meglio per 3 decimi su Albert Costa (Emil Frey Racing #69/Ferrari) e Konsta Lappalainen #14.

Ferrari risponde presente tra i saliscendi britannici precedendo Mattia Drudi (Tresor Orange 1 #40/Audi) e Charles Weerts (Team WRT #32/BMW). La sessione è stata neutralizzata a 3min e 19 dalla fine in seguito ad un incidente nella penultima curva da parte di Christian Engelhart (Dinamic GT Hubert Racing #54/Porsche). Il tedesco stava registrando dei parziali oltremodo interessanti prima di concludere nella ghiaia della ‘Stirlings’.

Audi monopolizza la scena in Q1 in Gold e Silver Cup. Nel primo caso segnaliamo la prestazione di Aurélien Panis ( Boutsen VDS Racing #9), mentre nella seconda evidenziamo l’ottima prestazione da parte di Alex Aka (Tresor Attempto Racing #99/Audi), oltremodo competitivo anche nelle prove libere.

So, this is how they'll line up for tomorrow's opening race. #FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/6kgI00iGTp — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) May 13, 2023

GTWC Europe Brands Hatch, qualifiche: Mies davanti con Audi

Christopher Mies ha regolato Christopher Haase in venti intensi minuti d’azione durante un’avvincente Q1. Il #27 di Sainteloc Junior Team ha tenuto testa al #11 di Comtoyou Racing, una qualifica oltremodo interessante che ha visto i tedeschi quasi sempre al top.

Ferrari si conferma davanti con Giacomo Altoé #14, Audi completa anche la seconda fila grazie a Patric Niederhauser #25. BMW si difende con il quinto posto di Maxime Martin #46, mentre è da rimarcare il 13mo posto di Dries Vanthoor #32.

Non sorride al termine della sessione anche Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #88). Il russo ha dovuto accontentarsi della 19ma piazza, un significativo limite in vista dell’importante giornata che commenteremo domani.

Here's how they'll line up for race 2 tomorrow afternoon 👇#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/yGGdISTa8M — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) May 13, 2023

In Silver Cup Nicola Martinangeli #71 (Ferrari) regala la pole-position ad AF Corse davanti a Lorenzo Patrese (Tresor Attempto Racing #99), protagonista di un’escursione nella ghiaia nei primi minuti alla ‘Paddock Hill’. Da rimarcare anche la prestazione da parte di Gilles Magnus, leader in Gold Cup con Comtoyou Racing #21.

Appuntamento ora a domani per due prove da non perdere sulla canonica distanza dei sessanta minuti. La prima si svolgerà alle 12.00, mentre la seconda è prevista per le 17.00 (orario italiano). Il format è atipico per questo evento, solitamente le due corse si tengono in due giornate differenti.

Luca Pellegrini