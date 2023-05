Dopo aver commentato la 3h di Monza, tutto è pronto da Brands Hatch per il primo evento della Sprint Cup del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Il Regno Unito apre un campionato da non perdere, sono infatti ben 40 le vetture che parteciperanno nei cinque eventi che si svolgeranno con questo format.

Sono notevoli le differenze dall’Endurance Cup a partire ovviamente dalla distanza delle competizioni. Ogni fine settimana prevede due gare da sessanta minuti, il cambio pilota è obbligatorio a metà di ogni competizione. Brands Hatch apre le danze, successivamente ci si sposterà a Misano Adriatico, Hockenheim, Valencia e Zandvoort.

Andiamo a scoprire le principali novità in attesa di un opening round che come accadrà per la tappa olandese di Zandvoort vedrà in pista un numero ridotto di vetture per problemi di spazio. SRO ha infatti escluso da queste tappe la categoria Bronze, non sono sufficienti in queste due location i 40 box necessari per accogliere tutti i team presenti nell’entry list diramata durante i test pre-stagionali del Paul Ricard.

GTWC Europe Sprint Cup, Vanthoor/Weerts per il poker?

Charles Weerts e Dries Vanthoor sono pronti per confermarsi in vetta al GTWC Europe Sprint Cup dopo aver primeggiato negli ultimi tre anni. I belgi ritroveranno WRT e BMW, brand che si è unito alla compagine di Vincent Vosse dall’inizio della stagione agonistica.

La coppia ha mostrato negli ultimi anni di essere oltremodo performante, il binomio citato non ha bisogno di presentazioni. I campioni in carica condivideranno ancora il box con Maxime Martin e Valentino Rossi, iscritto nuovamente a tutti gli eventi del GTWC Europe come lo scorso anno.

BMW è obiettivamente l’auto da battere dopo quanto mostrato in Italia e non solo. Ricordiamo che nel Regno Unito non ritroveremo ROWE Racing, compagine che si concentrerà esclusivamente sulle competizioni di durata.

Mercedes ancora all’assalto con Lello

Mercedes farà affidamento nuovamente su Raffaele Marciello. L’elvetico, campione in carica della graduatoria combinata e dell’Endurance Cup, si ritroverà in pista in compagnia di Timur Boguslavskiy, la coppia guiderà la Mercedes AMG #88 di Akkodis ASP.

La coppia in questione vinse nel 2022 la seconda sfida, mentre nella gara-1 fu Ferrari ad imporsi con AF Corse. Importantissima nel Regno Unito la qualifica, tracciato in cui notoriamente è complesso superare con una GT3.

GTWC Europe Sprint Cup: tante Audi all’attacco, Ferrari debutta con Emil Frey

Tante Audi presenti ai nastri di partenza della Sprint Cup. Ricardo Feller/Mattia Drudi (Tresor Orange 1 #40) guidano lo squadrone di Audi Sport che potrà fare affidamento tra i PRO anche a Patric Niederhauser/ Erwan Bastard (Saintéloc Junior Team #25) e Christopher Mies / Grégoire Demoustier (Saintéloc Junior Team #27) oltre alle due unità di Comtoyou Racing.

La compagine belga, dopo aver ottenuto una storica vittoria al debutto a Monza tra Gold e Silver Cup, farà affidamento su due auto PRO con Frédéric Vervisch / Nicolas Baert #12 e Christopher Haase / Lucas Légeret #11.

Emil Frey Racing parteciperà regolarmente alla Sprint Cup, per la prima volta con Ferrari e non con Lamborghini. In attesa del debutto nel DTM sono da rimarcare la partecipazione di Giacomo Altoé/Konsta Lappalainen #14 e Albert Costa/Thierry Vermeulen #69.

Per il costruttore bolognese rivedremo VSR, al debutto tra i grandi con Jordan Pepper/Franck Perera #60. Occhi puntati anche su McLaren che punterà le proprie carte in casa e per il resto della stagione su Christian Klien/ Dean MacDonald (JP Motorsport #111) e Benjamin Goethe/Nicolai Kjærgaard (Garage 59 #159).

Gold Cup, cinque unità per una storica prima volta

Debutta in Inghilterra la Gold Cup per le gare Sprint del GTWC Europe. La categoria citata ha infatti sempre gareggiato nell’Endurance Cup, cinque unità saranno al via ai nastri di partenza sulla falsariga di quanto accaduto a Monza nella 3h di aprile.

Comtoyou Racing tenta di confermare quanto fatto in brianza con Gilles Magnus / Finlay Hutchison #21, Audi potrà contare anche su Aurélien Panis/Alberto Di Folco Boutsen #10 e César Gazeau/Adam Eteki #17 con Boutsen VDS.

Simon Gachet /Paul Evrard chiudono l’armata del costruttore tedesco con Sainteloc Junior Team, mentre WRT farà affidamento su una BMW M4 GT3 che verrà designata al giovane equipaggio composto da Calan Williams/ Niklas Krütten.

GTWC Europe Sprint Cup, Silver: debutta Honda e Nova Race

Attenzione speciale ad Honda e Nova Race nella Silver Cup del GTWC Europe. La squadra italiana ed il brand giapponese sono attesi al debutto con due unità, una presenza unica che non verrà ripresa per l’Endurance Cup.

Diego Di Fabio/Erwin Zanotti si alterneranno sulla prima vettura, mentre Jacopo Guidetti/Leo Moncini guideranno al seconda Honda NSX GT3 dopo il titolo nella Campionato Italiano GT Sprint.

Alex Aka/Lorenzo Patrese, dopo l’ottimo passo mostrato in Endurance Cup a Monza, tornano della partita con Audi e Tresor Attempto Racing #99, mentre Ezequiel Pérez Companc/Jesse Salmenautio divideranno la Mercedes #90 di Madpanda Motorsport.

Anche in Silver vedremo per Lamborghini VSR con Rolf Ineichen/Yuki Nemoto e Baptiste Moulin/Marcus Påverud, due equipaggi particolarmente interessanti che possono dire la loro nell’impegnativo tracciato britannico che in passato ha accolto anche il Mondiale di F1.

Il format di questo fine settimana sarà diverso rispetto agli altri eventi della Sprint Cup. Race-1 e 2 si svolgeranno nella medesima giornata (domenica), l’intero fine settimana si articolerà su due e non su tre giornate come accade sempre. Per motivi di spazio non ci saranno i protagonisti della Bronze Cup che rivedremo in quel di Misano Adriatico per la seconda tappa della Sprint Cup del GTWC Europe.

Luca Pellegrini