Mercedes domina la scena, Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy svettano a Brands Hatch al termine della gara-1 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Dominio incontrastato per l’AMG GT #88 di Akkodis ASP festeggia davanti a Ricardo Feller/Mattia Drudi (Tresor Orange 1 #40/Audi) ed a Charles Weerts/Dries Vanthoor (Team WRT #32/BMW).

Raffaele Marciello (Akkodis ASP #88/Mercedes) contro tutti nel primo stint. Lo svizzero è stato semplicemente perfetto ed ha saputo gestire la concorrenza nei primi concitati minuti. Il pilota ufficiale AMG ha tenuto testa ad Albert Costa (Emil Frey Racing #69/Ferrari) e Mattia Drudi (Tresor Orange1 #40/Audi).

A very tidy start. All 29 cars present and correct.

La sosta ai box ha modificato la classifica, ma non ha spodestato dalla vetta la Mercedes #88 che con Timur Boguslavskiy ha continuato senza particolari problemi a condurre le danze. Il russo terminerà al meglio l’opera di Marciello, la coppia riuscirà a replicare quanto fatto nella race-2 della passata stagione.

Decisamente più incerta, invece, la sfida per il secondo posto posto tra l’Audi #40 di Ricardo Feller e la BMW M4 GT3 #32 di Dries Vanthoor. L’elvetico ha respinto il belga e si è lanciato all’inseguimento della vetta, una missione mancata per solo 6 decimi di secondo.

Raffaele Marciello and Timur Boguslavskiy open the 2023 Sprint Cup season with victory at @Brands_Hatch 🏆#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/lCENX6pK13

