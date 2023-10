Nicklas Nielsen/Alessio Rovera/Robert Shwartzman firmano la pole per la 3h di Barcellona, ultimo e decisivo evento del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Ferrari guiderà il gruppo per la prima volta con la 296 GT3 davanti a Mirko Bortolotti/Andrea Caldarelli/Jordan Pepper (Iron Lynx Lamborghini #63) ed alla vettura gemella #71 di Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra.

Nona posizione overall per la Mercedes #88 ( Akkodis ASP) di Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon, leader del campionato e capaci di posizionarsi davanti a Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann (ROWE Racing BMW #98).

GTWC Europe Barcellona, qualifiche: Ferrari parte forte

AF Corse – Francorchamps Motors Ferrari ha dominato la scena nella Q1 con Alessio Rovera davanti ad Antonio Fuoco. Le 296 GT3 hanno fatto la differenza tenendo testa a Mirko Bortolotti (Iron Lynx Lamborghini #63) ed a Phillip Eng (ROWE Racing BMW #98), rispettivamente terzo e quarto.

10ma casella provvisoria per Raffaele Marciello (Akkodis ASP Mercedes #88), elvetico che ha dovuto ripetere il primo giro veloce per un abuso dei limiti della pista. Il traffico non ha poi permesso allo svizzero di recuperare la BMW #98, diretta rivale per il titolo.

Lamborghini passa al top su Mercedes in Q2

Iron Lynx Lamborghini #63 si è portata davanti a tutti con Andrea Caldarelli, mentre Akkodis ASP Mercedes #88 scalava posizioni con Jules Gounon. L’esperto andorrano è stato il più competitivo nella singola Q2, sessione in cui le Ferrari hanno dovuto cedere virtualmente il primato.

Terzo e quarto posto in ogni caso nella classifica combinata per le due 296 GT3 di AF Corse, presenti nel gruppo davanti a Mercedes-AMG Team Al Manar #777 e ROWE Racing BMW #98, rispettivamente in scena nella Q2 con Luca Stolz e Marco Wittmann.

Ferrari si riprende la pole, Mercedes davanti a BMW

Ferrari ha saputo riprendere la pole negli ultimi 15 minuti. La Rossa #51 ha battuto per 151 millesimi la Lamborghini #63 di Iron Lynx, auto che scatterà davanti alla gemella #71. La casa di Maranello svetta contro il cronometro con il chiaro intento di firmare il primo acuto della 296 GT3 all’interno del GTWC Europe.

Mercedes-AMG Team Al Manar #777 e Mercedes-AMG Team Akkodis ASP #87 inseguono nell’ordine davanti a Rutronik Racing Porsche #96 e Dinami GT Porsche #54. Nona posizione per la già citata Mercedes #88, mentre dobbiamo scendere fino alla 13ma casella dello schieramento per trovare la BMW di ROWE Racing.

Here's your grid. All looking rather Italian at the front. 📺 https://t.co/LtaqDML9GF#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/UZzYVZfzHa — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 1, 2023

Nelle altre classi è da segnalare la pole in Gold Cup per Michele Beretta/Pierre-Louis Chovet/Leonardo Pulcini (Iron Lynx Lamborghini #19), mentre in Silver Cup è da rimarcare il giro veloce per Glenn van Berlo/Clemens Schmid/Benjamin Hites (GRT Grasser Racing Team Lamborghini #85). Menzione d’onore anche per Klaus Bachler/Joel Sturm/Alex Malykhin (Pure Rxcing Porsche #911) e Samantha Tan/Lorcan Hanafin/Isaac Tutumlu (ST Racing with Rinaldi Ferrari #38), rispettivamente davanti a tutti in Bronze Cup ed in PRO AM Cup.

Alle 15.00 la partenza dell’epilogo del GTWC Europe Endurance Cup. Ricordiamo che come sempre la competizione sarà visibile in diretta streaming (gratuitamente) su YouTube attraverso il canale GTWorld, piattaforma di riferimento dei campionati SRO.

Luca Pellegrini

Foto. GTWC Europe