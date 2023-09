Mercedes conto BMW a Barcellona, sede questo fine settimana dell’ultimo appuntamento del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Cresce l’attesa per la sfida decisiva di un campionato ricco d’emozioni, completamente rivoluzionato dopo l’interessante round al Nürburgring.

Akkodis vs ROWE Racing a 3h dalla fine

Con tre ore ancora da disputare, sono solo due le squadre che possono matematicamente conquistare il titolo. Restano 26 punti a disposizione prima della bandiera a scacchi, uno di questi è extra in base all’eventuale pole-position.

Entrambe le formazioni hanno due affermazioni a testa, Raffaele Marciello/Jules Gounon/Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #88 Mercedes) guidano il campionato con 94 punti contro i 76 di Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann (ROWE Racing #98/BMW).

L’assenza di punti in Germania ha rovinato i sogni di gloria della M4 GT3 #98, auto che ha saputo imporsi a Monza e soprattutto nella 24h di Spa-Francorchamps. Il Paul Ricard ed il già citato atto del Nürburgring ha sorriso, invece, alla Mercedes che ora proverà a confermarsi in Spagna.

Sono ben tre gli acuti di AMG negli ultimi anni in Catalogna nelle tappe valide per l’Endurance Cup, per Marciello e per Gounon si tratterebbe del secondo titolo consecutivo dopo il splendido risultato ottenuto lo scorso anno in compagnia dell’iberico Daniel Juncadella.

Tanti outsider alla vigilia della gara di Barcellona

A poche ore dal via del championship decider del GTWC Europe Endurance Cup sono molti coloro che possono intromettersi nella bagarre per la vittoria. Ferrari e Porsche guidano la lista di coloro che inseguono la prima affermazione del 2023, una missione non scontata in un tracciato oltremodo particolare in cui superare non è mai scontato nonostante le modifiche apportate di recente e l’abolizione della chicane presente nel terzo settore.

Matteo Cairoli/Klaus Bachler/Alessio Picariello #54 vinsero nel 2022 con Porsche, Dennis Olsen/Thomas Preining /Laurin Heinrich #96 rappresenteranno Rutronik ed il brand di Stoccarda nel fine settimana che ci apprestiamo a commentare.

Occhi puntati anche sulle 296 GT3 di Nicklas Nielsen/Alessio Rovera/Robert Shwartzman #51 e Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra #71, all’attaco dopo una difficile trasferta nel particolare impianto che sorge ai piedi dell’Inferno Verde.

Excited for our Endurance Cup finale? Here's what's coming up this weekend at Barcelona 🇪🇸#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/rbsLViJoAY — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 27, 2023

WRT ancora a zero in Endurance Cup, ultima danza per Audi

Ancora zero gioie in questo 2023 nell’avvincente Endurance Cup anche per WRT, out a più riprese con Valentino Rossi/Maxime Martin/Augusto Farfus #46 e con Charles Weerts/Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde #32. Sarà un fine settimana particolare, invece, per Audi Sport. Ultima gara in veste ufficiale nell’Endurance Cup per il brand tedesco che come noto lascerà l’impegno titolare al termine del 2023.

Per l’occasione sono confermati in pista tutti i team che abbiamo visto durante l’intero anno agonistico, in merito evidenziamo Mattia Drudi/Ricardo Feller/Dennis Marschall (Tresor Orange1 #40), Patric Niederhauser /Christopher Mies /Simon Gachet (Sainteloc Junior Team #25) e Christopher Haase / Frédéric Vervisch / Kobe Pauwels (Comtoyou #11).

GTWC Europe, Barcellona: Comtoyou vede il titolo al debutto

Comtoyou vede il titolo al debutto nel panorama delle GT3 e nel GTWC Europe. La compagine belga si prepara per festeggiare Nicolas Baert/Maxime Soulet #21, dominatori della scena con due acuti all’attivo nelle quattro prove disputate.

Sono 94 i punti all’attivo della coppia in questione che a differenza dell’ultimo round in Germania torneranno a condividere l’abitacolo con Max Hofer. Ritorno nel campionato continentale per l’austriaco che ha saltato l’evento del Nuerburgring per correre nel GTWC Australia a Sydney.

Audi e Comtoyou dovrà vedersela con Sam De Haan/ Charlie Fagg/Dean Macdonald, portacolori di Optimum Motorsport (McLaren #5) che sono tornati con forza in gioco per il titolo dopo aver primeggiato a Spa-Francorchamps. La squadra legata al marchio di Woking prova a confermarsi al vertice della Gold Cup, vinta lo scorso anno proprio al Montmelò nell’imprevedibile round conclusivo.

Silver Cup, GTWC Europe Barcellona: Lamborghini sfida con i tedeschi

La vittoria a Spa-Francorchamps ed il successo al Nuerburgring ha cambiato volto alla classifica del GTWC Europe Endurance Cup. Clemens Schmid/Benjamin Hites/Glen van Berlo #85 (GRT Grasser Racing Team Lamborghini) hanno preso il comando delle operazioni con cinque punti di margine su Loris Hezemans/ Finlay Hutchison/Sam Dejonghe #12 (Comtoyou Audi).

Le due équipe sono guardati da lontano da Alex Aka/Pietro Delli Guanti/Lorenzo Patrese #99, portacolori di Tresor Attempto Racing Audi che pagano 20 punti netti dalla vetta della classifica. Il tedesco ed i due italiani hanno lasciato sul campo diversi punti nel finale della 24h di Spa, una situazione spiacevole che può incidere negativamente nell’economia della battaglia finale per la vittoria.

Bronze Cup, GTWC Europe Barcellona: tutti contro tutti per un posto a Le Mans

Regna l’incertezza e cresce l’attenzione sulla Bronze Cup, categoria oltremodo importante nel panorama del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Ricordiamo infatti che il vincitore riceverà automaticamente un invito per la prossima edizione della 24h Le Mans, un premio notevole considerate le tantissime richieste per la gara più importante al mondo che dal 2024 ammetterà le GT3 al posto delle GTE.

Eddie Cheever III/Chris Froggatt/Jonathan Hui #93 (Garage 59 McLaren) sono in vetta alla serie nonostante l’assenza di successi da Monza ad oggi. La costanza sta aiutando la compagine britannica che conduce la graduatoria provvisoria con 7 punti di margine su Sebastian Baud/Hubert Haupt/Arjun Maini #79 (Hubert Haupt Racing Mercedes) e 14 su Robert Renauer/Ralf Bohn #91 (Herberth Motorsport Porsche).

Difficile capire chi può avere la meglio in una categoria molto equilibrata che obiettivamente non ha mai avuto un vero padrone. Porsche è indubbiamente il marchio che ha primeggiato di più con tre affermazioni in quattro uscite, ma non c’è mai stato una squadra che ha monopolizzato la scena.

Endurance Cup finale incoming 🔥 We’re headed to Barcelona this weekend for the deciding long-distance race of 2023 🇪🇸#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/6Ya5URLNzi — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) September 25, 2023

PRO-Am, passerella finale per Car Collection

Passerella finale in Spagna per Car Collection con Niki Leutwiler/Ivan Jacoma/Alex Fontana. Dominio incontrastato in PRO-Am Cup per il tridente elvetico, la Porsche #24 ha letteralmente abbattuto la concorrenza ora dopo ora.

Rob Collard/Dennis Lind proveranno a concludere al meglio il 2023 con la Lamborghini #78 del Barwell Motorsport, mentre è da tenere in considerazione anche la Ferrari #38 di ST Racing with Rinaldi (Ferrari), finalmente a podio nell’ultimo round.

Sabato le prove libere, domenica come sempre le qualifiche e successivamente il grande evento valido per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. YouTube proporrà come sempre gli eventi in diretta del week-end, il penultimo stagionale del GTWC Europe prima del finale di Zandvoort (Olanda) con l’epilogo della Sprint Cup.

Luca Pellegrini