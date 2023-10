Raffaele Marciello/Jules Gounon/Timur Boguslavskiy vincono a Barcellona il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup 2023. Festa in casa Mercedes ed Akkodis ASP dopo una bella lotta a distanza contro la BMW #98 di ROWE Racing, leggermente inferiore per tutto il fine settimana.

Ferrari vince, invece, la prima affermazione con la Ferrari 296 GT3 nel GTWC Europe. Alessio Rovera/Robert Shwartzman/Nicklas Nielsen ringraziano una penalità di 5 secondi inflitta nel finale a Mercedes-AMG Team AlManar #777. La Rossa festeggia dopo la pole-position conquistata in mattinata, leader davanti alla 296 GT3 gemella #71 di Antonio Fuoco/Daniel Serra/Davide Rigon ed a Thomas Preining/Laurin Heinrich/Dennis Olsen (Rutronik Racing Porsche #96).

The champion's serving donuts! Gounon brings it home for Boguslavskiy, Marciello, Akkodis ASP and Mercedes-AMG. 📺 https://t.co/hiMoqDQrFg#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/cxuhQpWnUM — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 1, 2023

GTWC Europe, Barcellona: Ferrari all’attacco sin da subito

Ferrari ha fatto la differenza al via con Alessio Rovera #51 e Daniel Serra in prima e seconda piazza. Partenza ottima anche per Raffaele Marciello (Akkodis ASP Mercedes #88) da nono a quinto, mentre è da rimarcare l’uscita di scena della Lamborghini #63 di Iron Lynx. La vettura del sudafricano Jordan Pepper è finito nella ghiaia dopo un contatto con Maro Engel ( Mercedes-AMG Team AlManar #777).

Le Ferrari 296 GT3 hanno allungato progressivamente, mentre ROWE Racing BMW #98 tentava di recuperare. Phillip Eng si è ritrovato imbottigliato nel traffico della prima curva, l’esperto austriaco non ha saputo recuperare posizioni come fatto dal diretto rivale per il titolo Raffaele Marciello

There's a Lamborghini in the gravel! Here's a replay of the start. 📺 https://t.co/hiMoqDQrFg#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/y8XrgNp0Xj — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 1, 2023

La battaglia per il titolo si accende tra le bandiere gialle

Il vantaggio della casa di Maranello è stato interrotto da due neutralizzazioni in successione. La prima pausa è stata provocata da un detrito lasciato da WRT BMW #32, mentre il secondo FCY è stato invocato dopo un testacoda da parte di Pure Rxcing Porsche #911 nel terzo settore della pista.

Le due bandiere gialle e le relative Safety Car hanno aiutato la rimonta di ROWE Racing che progressivamente ha iniziato ad avvicinarsi sulla Top5. Eng è risalito dal 13mo a nono, determinato a recuperare ancora prima della conclusione dello stint iniziale.

Finale di stagione complesso, invece, per Valentino Rossi (WRT BMW #46), fermo nella ghiaia del secondo settore della pista. La stella della MotoGP completa l’anno senza podi nell’Endurance Cup, pronto per tornare protagonista nel 2024.

Tutti si sono fermati ai box, Mercedes #777 ha agguantato la vetta beffando le due Ferrari ufficiali. Robert Shwartzman #51 si è accodato a Fabian Schiller, Timur Boguslavskiy #88 è rientrato in terza piazza davanti a Davide Rigon #71 ed a Lorenzo Ferrari con la seconda AMG GT3 di Akkodis ASP.

A nightmare stop for Ferrari! Both cars are jumped by a Mercedes. The #777 now leads. 📺 https://t.co/hiMoqDQrFg#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/VgjWI9KNB3 — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 1, 2023

Mercedes sorprende Ferrari, Timur Boguslavskiy #88 si difende

La ripartenza ha visto Fabian Schiller #777 allungare davanti a Robert Shwartzman #51. La Mercedes e la Ferrari hanno approfittato del ritmo decisamente più lento di Timur Boguslavskiy #88 per prendere il largo senza traffico.

Il russo ha iniziato in ogni modo a difendere la propria posizione, il teammate di Marciello e Gounon non ha lasciato modo a Rigon di attaccare il podio provvisorio. La Mercedes #88 ha terminato nella Top3 il secondo stint, un momento chiave nella corsa al titolo. Difficoltà nel risalire, invece, per Marco Wittmann, sempre nono con la propria M4 GT3 di ROWE Racing.

Rigon can't get past Boguslavskiy and now has the #96 Porsche looking to make a pass. The Mercedes are looking quicker as the stint develops. 📺 https://t.co/hiMoqDQrFg#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/GKrfyv8mwq — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 1, 2023

Akkodis ASP Mercedes gestisce e vince il titolo, Ferrari vince a Barcellona

Il finale è stato particolarmente interessante con una nuova Safety Car dopo un problema in curva 10 per l’Audi #11 di Comtoyou. La ripartenza ha visto Luca Stolz #777 difendersi da ogni ipotetico assalto da parte di Nicklas Nielsen #51 e Antonio Fuoco #71.

Le due Ferrari hanno tenuto testa alla green flag a Thomas Preining ed a Jules Gounon, in pieno controllo della bagarre per il titolo contro ROWE Racing BMW #98. La vettura bavarese non ha mai saputo fronteggiare i rivali, superiori sin dalle prove libere di sabato e soprattutto nelle qualifiche di questa mattina.

Dopo una nuova bandiera gialla chiamata per spostare la Porsche #56 di Dinamic GT la prova è cambiata ancora una volta in seguito ad una sanzione inflitta alla Mercedes #777 del Team AlManar. Cinque secondi sono stati aggiunti al tempo del leader provvisorio, colpevole di aver spinto nella ghiaia del primo giro la Lamborghini #63 di Iron Lynx.

Safety Car in, we're back to green and Stolz has 10mins to find 5.001s… Game on! 📺 https://t.co/hiMoqDQrFg#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/H6hNFJHsmA — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 1, 2023

La Mercedes #77 ha tentato di guadagnare cinque secondi sui rivali, una missione praticamente impossibile con meno di 10 minuti a disposizione. Ferrari ha quindi potuto festeggiare una splendida doppietta imponendosi finalmente anche nel GTWC Europe con la nuova 296 GT3.

Alessio Rovera/Robert Shwartzman/Nicklas Nielsen #51 hanno preceduto Antonio Fuoco/Daniel Serra/Davide Rigon #71 all’arrivo, la coppia ha tenuto testa a Rutronik Racing Porsche #96 ed alla già citata Mercedes #777 del Team AlManar.

Doppia festa al termine del week-end per Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy, matematicamente campioni del GTWC Europe 2023 (Endurance + Sprint). L’elvetico ed il russo proveranno ora ad imporsi anche nella Sprint Cup che si concluderà tra due settimane in quel di Zandvoort.

🏆 RACE WINNERS 🏆 Stolz can't overcome Al Manar's 5s penalty so it's Nicklas Nielsen who leads home an AF Corse and Ferrari 1-2 from Antonio Fuoco! 📺 https://t.co/hiMoqDQrFg#FanatecGT | #GTWorldChEu pic.twitter.com/ZrOF0jAJKR — Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 1, 2023

GTWC Europe Barcellona, nelle altre categorie: Patrese/Aka campioni Silver

Alex Aka e Lorenzo Patrese vincono il GTWC Europe per quanto riguarda la Silver Cup con una prova d’anticipo. Gli alfieri di Tresor Attempto Racing #99 non riesce nell’intento di firmare l’Endurance Cup, meritatamente vinta da Glenn van Berlo/Clemens Schmid/Benjamin Hites (GRT Grasser Racing Team Lamborghini #85), secondi sotto la bandiera a scacchi alle spalle dell’auto gemella #58 di Gerhard Tweraser/Sam Neary/Fabrizio Crestani.

In Gold Cup vince la 3h di Barcellona Adam Eteki/Aurélien Panis/Alberto Di Folco (Boutsen VDS Racing Audi #9), mentre Nicolas Baert/Maxime Soulet (Comtoyou Racing Audi #21) ottengono il titolo nonostante qualche problema nel finale.

Titolo in Bronze Cup per Eddie Cheever III/Chris Froggatt/Jonathan Hui (Sky Tempesta Racing #93), mentre la 3h di Barcellona è finita nelle mani della McLaren #188 di Garage 59. Nonostante una serie di problemi nessuno ferma la compagine inglese che firma un meraviglioso successo per Henrique Chaves/ Miguel Ramos/ Louis Prette.

Menzione finale anche per ST Racing with Rinaldi Ferrari in PRO Am. Samantha Tan/Lorcan Hanafin/Isaac Tutumlu mettono tutti in riga, padroni della scena dal primo all’ultimo minuto senza particolari problemi.

Si conclude con la tre ore catalana la stagione dell’Endurance Cup. L’appuntamento è ora tra due settimane tra saliscendi di Zandvoort per la finalissima del GT World Challenge Europe 2023 con l’assegnazione dei titoli overall (Sprint + Endurance) e della Sprint Cup.

Luca Pellegrini

Foto. GTWC Europe