Audi Sport contro tutti per un’altra danza, i tedeschi scendono in campo con il chiaro intento di mettere in riga i rivali in attesa di capire cosa fare nei prossimi anni dopo lo sponsorizzato annuncio dell’ingresso in F1 dal 2026.

Audi saranno presenti in veste ufficiale, rappresentanti quattro differenti formazioni. In realtà l’appellativo Audi Sport è affidato a tre vetture, rispettivamente affidate a Christopher Haase / Frédéric Vervisch / Gilles Magnus (Comtoyou #11), Patric Niederhauser /Christopher Mies /Simon Gachet (Sainteloc #25) e Mattia Drudi/Ricardo Feller/Dennis Marschall (Tresor Orange 1 #40).

Tutti gli equipaggi citati sono regolarmente presenti a tutte le tappe del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup, mentre per la sola CrowdStrike 24h Spa avremo anche una quarta interessante Audi con Kelvin van der Linde/Luca Engstler/Nicki Thiim (Scherer Sport PHX #17). Di quest’ultimo equipaggio solamente Engstler è un alfiere titolare di Audi Sport, Kelvin van der Linde ha perso questo status ad inizio anno.

Spa e poi…

Audi è presente in GT3 nel GTWC Europe e nel DTM, mentre si impegna in veste ufficiale nel panorama delle prove turismo nell’inedito World Tour. Il 2023 potrebbe segnare la fine di un ciclo, indiscrezioni dalla Germania riportavano infatti un’imminente chiusura di tutte le attività agonistiche ad eccezione della Dakar visto il futuro ingresso in F1.

Dopo l’addio, prematuro, al programma LMDh, spento prima della propria nascita, Audi sembra in procinto di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro. La 24h del Nurburgring non ha sorriso al costruttore di Ingolstadt, determinato a rifarsi in Belgio in una manifestazione che ha saputo vincere in quattro occasioni (2011, 2012, 2014, 2017).

Ora focus alla 24h

Audi Sport guarda ora alla CrowdStrike 24h Spa. Tutte le auto presenti in classe PRO hanno una concreta chance di lottare per le posizioni che contano, l’avvio de 2023 è stato oltremodo positivo con dei solidi piazzamenti nell’Endurance Cup e la leadership nel GTWC Europe Sprint Cup con la coppia formata da Mattia Drudi/Ricardo Feller.

La coppia di Tresor Orange 1 unisce le forze con le altre R8 ufficiali, un’ipotetica affermazione sarebbe la chiusura perfetta di un vincente programma che in un lunghissimo decennio ha saputo imporsi in tutto il globo. Un nuovo capitolo di una storia incredibile è pronto per essere scritto, purtroppo potrebbe essere l’ultimo.

Da Spa – Luca Pellegrini