Audi insegue un risultato di profilo nell’opening round del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup in quel di Monza. La casa tedesca si presenta in massa al via della prima competizione del 2023, gara che vede ai nastri di partenza ben 55 equipaggi suddivisi in cinque categorie.

Audi all’attacco di tutti

La casa tedesca ha ottenuto il primo posto nella FP2 grazie a Lorenzo Patrese, giovane talento italiano che è atteso alla seconda annata nella serie. Il #99 di Attempto Racing parteciperà alla Silver Cup, il figlio di Riccardo Patrese militerà accanto a Alex Aka ed a Pietro Delli Guanti.

Il #99 di Tresor Attempto Racing ha riportato ai nostri microfoni in vista del fine settimana: “Sono contento di come stanno andando le cose. La squadra è ottima ed i compagni stanno lavorando bene, credo che ci divertiremo molto quest’anno. Non è mai semplice capire a che punto sono i rivali, solo questo pomeriggio vedremo il vero potenziale dei nostri rivali”.

Cauto anche Mattia Drudi, presente nella classe PRO con Tresor Orange1 #40. Il romagnolo dividerà l’abitacolo con Ricardo Feller/Dennis Marschall, coppia di primo profilo che obiettivamente è da tenere d’occhio per il successo finale.

L’italiano ha affermato: “Sarà una lunga stagione con tanti impegni tra il GTWC Europe ed il DTM. Per la prima volta sarò presente anche in Germania, sarà una bella sfida e dopo tanti anni tornerò a gareggiare senza compagni d’auto. Monza è una pista in cui tutti sono sempre abbastanza vicini, Mercedes è molto competitiva”.

AMG ha registrato il best lap nella FP1 di ieri con Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon (Akkodis ASP #88). Il tridente si candida per ben figurare anche nelle qualifiche e nella competizione odierna insieme a Luca Stolz/Maro Engel/Fabian Schiller (AMG Team Al Manar Racing by GetSpeed #777).

Mercedes insegue la prima gioia nel tempio della velocità, dal 2011 ad oggi sono infatti parecchi i piazzamenti senza un successo da parte del costruttore di Stoccarda che nel 2022 vinse l’Endurance Cup ed il titolo combinato con Raffaele Marciello.

Da Monza – Luca Pellegrini