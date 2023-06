Matteo Cairoli ha firmato la pole-position per la CrowdStrike 24h Spa, terzo evento del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Il comasco mette tutti in riga contro il cronometro, la Porsche #20 di Huber Racing scatterà davanti alla Ferrari #51 di AF Corse ed alla Porsche #911 di Pure Rxcing.

Alessio Rovera e l’austriaco Klaus Bachler si arrendono all’auto #20, padrona della Superpole con il crono di 1.16.884. Quarto tempo per Franck Perera (K-Pax Racing #6/Lamborghini) davanti a Dean Macdonald (Optimum Motorsport #5/McLaren) ed a Ricardo Feller (Audi Sport Tresor Orange 1 #40/Audi).

7mo posto per Fabrizio Crestani (GRT Grasser Racing Team #58/Lamborghini), il migliore in Silver Cup. L’italiano ha preceduto Fred Mako (CLRT #44/Porsche), Kelvin van der Linde (Scherer Sport PHK #17/Audi) e Aurélien Panis (Boutsen VDS #10/Audi).

12ma piazza per la francese Doriane Pin (Iron Dames #85/Lamborghini), 16ma per la Mercedes #999 di GruppeM di Maro Engel. Fuori dai primi dieci anche la Porsche #92 di EMA Manthey, 14ma al termine di una sessione oltremodo interessante che si è disputata interamente sull’asciutto.

Molte le auto iscritte alla categoria PRO non hanno preso parte alla parte decisiva della qualifica. In merito segnaliamo l’assenza delle due auto PRO di WRT, le due BMW di ROWE Racing e la Mercedes #88 di Akkoidis ASP.

Domani il via della prova alle 16.30. Porsche guiderà il gruppo per la prima volta nella storia della maratona belga, terzo evento del GTWC Europe e dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

Matteo Cairoli pushes the #20 @Hubersport Porsche to the top of the order with the fastest lap of the Super Pole and any session so far 👏🏼

Here's how they stand heading into the final few minutes.#spa24h #crowdstrike #fanatecgt #gtworldcheu #igtc #thebiggestgtraceintheworld pic.twitter.com/3lptSHdnIU

