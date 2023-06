Klaus Bachler/Joel Sturm/Alex Malykhin/Marco Seefried sono provvisoriamente in pole-position per la CrowdStrike 24h Spa 2023, terzo atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Porsche e Pure Rxcing #911 dettano il passo sotto la pioggia davanti a Inception Racing #5 e Huber Motorsport #20, rispettivamente su McLaren e Porsche.

24h Spa, qualifiche: la pioggia miete vittime

Il maltempo è stata una variabile dell’intera sessione, la pioggia ha caratterizzato il turno sin dalla Q1. La specifica qualifica riservata agli equipaggi con il quarto pilota in scena ha visto la Porsche #911 di Pure Rxcing confermarsi al vertice, l’equipaggio regolarmente iscritto alla Bronze Cup ha saputo confermarsi anche dopo la Q2.

Il tempo, disputato sull’asciutto prima di una breve bandiera rossa per un lieve impatto contro le barriere del Raidillon da parte della Porsche #120 di Modena Motorsport, è rimasto in vetta alla classifica combinata anche nella Q2, presente in vetta davanti alla 911 (992) GT3-R #92 di EMA Manthey.

Il meteo è peggiorato, la graduatoria è rimasta di fatto intatta. Pure Rxcing #911 ha potuto ottenere la prima piazza provvisoria in Bronze e nella graduatoria overall davanti a Sam De Haan/ Charles Fagg/Dean Macdonald/Tom Gamble (Optimum Motorsport #5/McLaren) ed a Antares Au/Tim Heinemann/Matteo Cairoli/Jannes Fittje (Huber Motorsport #20/Porsche).

Quarto tempo per Iron Dames (Lamborghini #83), Boutsen VDS (Audi #9), CLRT #44 (Porsche) ed EMA Manthey (Porsche #92) inseguono nell’ordine al termine di una qualifica atipica che ha tradito moltissimi protagonisti.

Moltissimi, invece, coloro che non hanno raggiunto la Top20 che domani si contenderà la Superpole. In merito segnaliamo l’assenza di WRT (BMW #46), WRT (BMW #32), Akkodis ASP #88 (Mercedes), ROWE Racing #998 (BMW) oltre alla Ferrari #71 di AF Corse. Out anche, tra gli altri, anche la Lamborghini #63 di Iron Lynx che ha mancato la partecipazione alla Q3 dopo un contatto in curva 15 con la BMW #32 di WRT.

Appuntamento ora a domani per una nuova intensa giornata in Vallonia. I protagonisti torneranno in scena alle 15.35 per stabilire le prime file dello schieramento.

Da Spa – Luca Pellegrini